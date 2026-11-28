Ngày 28.11, ông Nguyễn Bình Lợi, Chủ tịch UBND xã Nam Ninh Hòa, cho biết mưa lớn khiến nhiều thôn Phú Hữu, Vạn Thuận, Phong Thạnh bị ngập cục bộ. Một số tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Theo dõi sát tình hình mưa lũ

Lực lượng chức năng đang theo dõi sát tình hình, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, tuyệt đối không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, cầu tràn, cống, suối.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị người dân chủ động kê cao tài sản, lương thực, giấy tờ quan trọng; ngắt điện khi nước tràn vào nhà và sẵn sàng di dời khi có yêu cầu. Lực lượng dân quân thường trực được bố trí trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Nhiều tuyến đường ở xã Nam Ninh Hòa bị ngập vào sáng 28.11 ẢNH: XÃ NAM NINH HÒA

Đặt biển cấm đi qua các cầu tràn khu vực thôn Phú Hữu, xã Nam Ninh Hòa ẢNH: XÃ NAM NINH HÒA

Khu vực hồ Đá Xẻ ở xã Nam Ninh Hòa ngập cao, nhiều người dân được chính quyền hỗ trợ di chuyển ẢNH: XÃ NAM NINH HÒA

Tại phường Đông Ninh Hòa, UBND phường cảnh báo tuyến đường từ Cảng Nam Vân Phong đi qua khu vực xã Ninh Phước cũ đang bị ngập sâu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Người dân được yêu cầu không cố tình vượt qua dòng nước, chủ động lựa chọn tuyến đường khác để lưu thông.

Khu vực Đông Ninh Hòa đường đi xuống cảng Nam Vân Phong bị ngập, nguy hiểm khi di chuyển qua đây ẢNH: ĐÔNG NINH HÒA

Trong khi đó, tại xã Tây Ninh Hòa, mưa lớn khiến một đoạn đường qua thôn Ninh Sim bị nước cuốn trôi.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Tây Ninh Hòa, cho biết đây là tuyến đường tạm đang được sửa chữa, xây dựng cống hộp. Để hạn chế tình trạng chia cắt, chính quyền đã bố trí lực lượng dân quân hỗ trợ người dân lưu thông qua phần cống hộp cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, phương tiện được phép qua lại chỉ là xe máy.

Tuyến đường ở xã Tây Ninh Hòa bị chia cắt vào sáng 28.11 ẢNH: TÂY NINH HÒA

Công an xã Tây Ninh Hòa cho biết qua kiểm tra thực tế sáng 28.11, nhiều tuyến đường, khu vực trũng thấp và các điểm ngầm, đập tràn trên địa bàn đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cụ thể, tại khu vực Suối Chình (thôn Suối Sim, khu vực Buôn Sim cũ), nước chảy xiết, lực lượng chức năng đã đặt biển cấm và tổ chức chốt trực. Khu vực Suối Đá và đập tràn Sân Bay cũng ghi nhận nước dâng cao qua mặt tràn, đã được cắm biển cảnh báo.

Tại khu vực Cống 7777, nước bắt đầu tràn qua mặt đường, khiến việc lưu thông tiềm ẩn nguy hiểm. Riêng đập tràn Sông Búng, mực nước hiện còn bình thường nhưng có khả năng dâng nhanh nếu mưa lớn tiếp diễn.

Cảnh báo nhiều điểm nguy hiểm do nước lũ dâng ở các tuyến đường thấp trũng ẢNH: TÂY NINH HÒA

Nước lũ chia cắt tuyến đường qua thôn Ninh Sim ẢNH: TÂY NINH HÒA

Công an xã Tây Ninh Hòa khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các khu vực ngầm, đập tràn, cầu cống ngập sâu hoặc có nước chảy xiết; không vớt củi, đánh bắt cá, tụ tập gần bờ sông, suối khi nước lũ đang lên.

Vận hành điều tiết 12 hồ chứa

Đến 7 giờ ngày 28.11, các địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, mưa vẫn tiếp diễn khiến mực nước tại các điểm ngập có xu hướng dâng lên.

Tại xã Đại Lãnh, nhiều khu vực sát núi cũng xảy ra tình trạng ngập cục bộ khiến nhiều hộ dân cô lập. Lực lượng chức năng xã phải di tản các hộ dân. Tại thôn Xuân Tự (xã Vạn Hưng), đường liên thôn cũng ngập khoảng 20 cm.

Nhiều người dân ở xã Đại Lãnh phải di tản vì mưa lớn nước lũ đổ về ẢNH: CA ĐẠI LÃNH

Nhiều hộ dân ở sát khu vực rừng núi bị ngập ẢNH: CA ĐẠI LÃNH

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết mưa lớn trong 24 giờ qua đã gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực, ngập từ 20 - 40 cm. Mưa lớn nhưng mực nước các sông chính biến đổi chậm. Lúc 7 giờ ngày 28.11, mực nước sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa đạt 2,73 m, thấp hơn báo động 1 là 1,47 m; sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng đạt 5 m, thấp hơn báo động 1 là 3 m.

Để chủ động ứng phó, hiện tỉnh Khánh Hòa đang vận hành điều tiết 12 hồ chứa, với lưu lượng xả từ 0,54 - 25,5 m³/giây, nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.