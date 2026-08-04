Mua tờ vé số dãy ngẫu nhiên, người phụ nữ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Đại lý vé số Quốc Thịnh ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã đổi thưởng 1 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, tờ vé số có dãy 361087 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 8 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Tờ vé số trúng độc đắc đài Tiền Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 8 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn này là người phụ nữ hơn 50 tuổi. Bà ấy thường xuyên đến quầy vé số của chúng tôi mua tờ vé số với dãy ngẫu nhiên, không ngờ trúng độc đắc. Người này nhờ chúng tôi đến đổi thưởng khi nhà có đám giỗ nên anh em, họ hàng tập trung rất đông. Mọi người mừng rỡ vì lần đầu tiên có người trong nhà trúng số, chủ nhân nhận tiền bằng tiền mặt", đại lý vé số Quốc Thịnh cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cũng đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 681870 thuộc xổ số Đà Lạt ngày 2 tháng 8 trúng 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) thông báo đã đổi thưởng 42 tờ vé số trúng giải an ủi và khuyến khích xổ số miền Nam ngày 30 tháng 7, tổng trị giá hơn 1,6 tỉ đồng.

Cụ thể, 32 tờ vé trúng giải an ủi xổ số Bình Thuận ngày 30 tháng 7 có dãy số may mắn là 706168, 606168. 10 vé trúng giải khuyến khích đài trên mở thưởng cùng ngày có dãy số 204168. Trong khi đó, dãy số độc đắc là 206168.