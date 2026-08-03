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Đời sống Cộng đồng

42 tờ vé trúng hơn 1,6 tỉ đồng xổ số miền Nam, lộ diện 4 chủ nhân

Cao An Biên - Dương Lan
Một đại lý ở Lâm Đồng vừa đổi thưởng 42 tờ vé số trúng giải an ủi và khuyến khích xổ số miền Nam ngày 30 tháng 7. Số vé may mắn này thuộc về 4 người khác nhau.

Đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) thông báo đã đổi thưởng 42 tờ vé số trúng giải an ủi và khuyến khích xổ số miền Nam ngày 30 tháng 7, tổng trị giá hơn 1,6 tỉ đồng.

4 người cùng trúng số 1,6 tỉ xổ số miền Nam, mua 42 tờ vé may mắn - Ảnh 1.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 7 đài Bình Thuận lộ diện tại đại lý vé số Hồng Phúc

ẢNH: NVCC

Cụ thể, 32 tờ vé trúng giải an ủi xổ số Bình Thuận ngày 30 tháng 7 có dãy số may mắn là 706168, 606168. 10 vé trúng giải khuyến khích đài trên mở thưởng cùng ngày có dãy số 204168. Trong khi đó, dãy số độc đắc là 206168.

"4 người trúng 42 tờ vé trên, trong đó, 1 người trúng 16 tờ an ủi, 1 người trúng 10 tờ an ủi, 1 người trúng 6 tờ an ủi và người còn lại trúng 10 tờ khuyến khích. Khách được đại lý chúng tôi hỗ trợ đổi thưởng, rất mừng vì nhận số tiền lớn", đại lý chia sẻ.

Gần đây, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết một người ở Đồng Nai đã nhờ đến nhà đổi thưởng vì có 9 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 9 tờ có dãy số 050416 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là người đàn ông ở Đồng Nai. Ông ấy mua giúp người bán dạo vé số ế, không ngờ trúng độc đắc. Khi tôi đến đổi thưởng thấy gia đình họ khá giả, nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Gia đình khá giả nên trước mắt họ sẽ gửi tiền vào ngân hàng, không cần phải sửa nhà hay lo cho con cái", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ.

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