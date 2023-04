Mua vàng trước lễ, sau lễ khó lời

V ÀNG TRONG NƯỚC TĂNG, NGƯỢC CHIỀU THẾ GIỚI

Giá vàng miếng SJC ngày 28.4 tăng, trái ngược với chiều giảm giá trên thị trường quốc tế. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 150.000 đồng mỗi lượng, mua vào 66,6 triệu đồng và bán ra 67,2 triệu đồng. Eximbank cũng đưa giá vàng lên 150.000 đồng mỗi lượng trong ngày, mua vào với mức 66,7 triệu đồng. So với đầu năm, vàng miếng SJC tăng 400.000 - 600.000 đồng/lượng. Nhưng những người mua vàng trong dịp vía Thần Tài hồi cuối tháng 1, đầu tháng 2 hiện vẫn chưa thể "về bờ" khi giá lên 67,8 - 68,4 triệu đồng (mua vào - bán ra) và vẫn chịu lỗ 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC cao hơn vàng nhẫn khoảng 10 triệu đồng/lượng

NGỌC THẮNG

Ngược lại, những người giữ vàng nhẫn 4 số 9 thì lời khoảng 1,7 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vàng nhẫn 4 số 9 với mức giá 55,7 triệu đồng và bán ra 56,8 triệu đồng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 của Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào với mức 55,9 triệu đồng, bán ra lên 57 triệu đồng. Mức giá này cao hơn hồi đầu năm từ 2,7 - 2,8 triệu đồng/lượng. Lý do vàng nhẫn tăng giá theo chiều đi lên của giá quốc tế. Kim loại quý trên thị trường quốc tế ngày 28.4 ở mức 1.982 USD/ounce, tăng gần 160 USD/ounce so với đầu năm.

Từ giữa tháng 4, nhiều người tính toán kỳ nghỉ lễ kéo dài lần này tranh thủ mua vàng, đợi sau lễ bán ra có thể gặt lợi nhuận. Thế nhưng, người tính không bằng thị trường diễn biến. Mặc dù trước lễ, giá vàng thế giới không thay đổi nhiều nhưng giá vàng miếng SJC đột ngột tăng nhanh hơn những ngày trước đó.

Giải thích hiện tượng này, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, giải thích thường trước những dịp nghỉ lễ dài trong nước là giá vàng bị đẩy lên cao hơn so với bình thường, lần này cũng không ngoại lệ. Tốc độ tăng giá trong nước nhanh hơn thế giới, có khi còn đi ngược chiều. Khi các công ty, ngân hàng kinh doanh vàng nghỉ lễ, thanh khoản trên thị trường sẽ mỏng hơn. Đây sẽ là yếu tố khiến khó dự báo giá trong nước. Tuy nhiên, khả năng giá vàng miếng sẽ không biến động nhiều như thời gian qua, chủ yếu vàng nhẫn 4 số 9 bám sát giá thế giới hơn.

D Ự BÁO GIẢM SAU LỄ

Ông Nguyễn Ngọc Trọng phân tích qua tuần sau Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ ra quyết định chính sách tiền tệ mới nhưng dù lãi suất USD được điều chỉnh tăng thêm 0,25 hoặc tạm ngừng tăng thì cũng không tác động nhiều đến giá vàng. Một số nhận định của các chuyên gia thế giới còn dự báo vàng sẽ giảm nhanh xuống 1.950 USD/ounce nhưng theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, giá sẽ dao động từ 1.950 - 2.050 USD/ounce trong thời gian ngắn.

Vàng muốn tăng giá phải có những yếu tố tác động bất ngờ, còn những yếu tố ảnh hưởng lên giá vàng trong thời gian qua cần phải xem xét lại vì hiện đã không có tác động nhiều như trước. Chẳng hạn như giá dầu trước đây có ảnh hưởng lớn đến chiều tăng giảm của vàng nhưng nay gần như ít tác động. Tương tự, trong thời gian qua những thông tin như nhu cầu vàng tăng, địa chính trị không ổn định… thường sẽ khiến vàng đi lên. Hiện nay thì ngược lại, giá kim loại quý vẫn đứng im, thậm chí đi xuống. Còn trường hợp giá tăng lên qua 2.000 USD/ounce thì gặp ngay lực bán chốt lời.

"Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, nhiều quốc gia đang cần tiền mặt để trang trải cho các vấn đề kinh tế nội tại. Điều này sẽ không tránh khỏi việc các ngân hàng trung ương bán vàng khi giá lên cao. Những thông tin này sẽ không được công bố ra thị trường ngay tức thì nhưng chắc chắn sẽ diễn ra", ông Trọng nói và dẫn chứng những phiên giao dịch gần đây Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR liên tục bán ra.

Mới đây, quỹ này vừa bán thêm 3,76 tấn vàng, giảm lượng vàng nắm giữ xuống 926,28 tấn. Đây là ngày bán thứ bảy kể từ đầu tháng 4 đến nay của quỹ SPDR với khối lượng 16,77 tấn, trong khi đó chỉ có 5 ngày mua vào với khối lượng 12,14 tấn. Lượng vàng bán ròng của SPDR lên 4,63 tấn.

Chuyên gia Phan Dũng Khánh nhận định giá vàng sau kỳ nghỉ lễ có khả năng giảm hoặc đi ngang nhiều hơn tăng. Bởi nhu cầu đầu tư an toàn giảm bớt, kỳ vọng Fed không tăng hoặc chỉ tăng nhẹ lãi suất. Mặt bằng lãi suất chung trên toàn cầu sắp đạt đỉnh giúp dòng tiền chảy vào các kênh đầu tư mạo hiểm như chứng khoán khiến các kênh trú ẩn như vàng sẽ bị ảnh hưởng.

Tuy vậy trong ngắn hạn, giá vàng cũng chưa thể rớt sâu do các thông tin kinh tế sẽ có độ trễ và nhu cầu đầu tư an toàn có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Nhu cầu trú ẩn dù có giảm thì tỷ trọng dòng tiền trong các kênh như vàng vẫn có do việc đa dạng hóa các kênh đầu tư của nhiều tổ chức, nhà đầu tư vì những sự kiện bất ổn khó đoán, đơn cử các vụ đóng cửa ngân hàng Signature Bank, SVB (Mỹ) hay việc sáp nhập của Ngân hàng UBS và UBS đồng ý mua lại đối thủ đang bị khủng hoảng là Credit Suisse (Thụy Sĩ). Điều này vẫn sẽ giúp vàng giữ được sức mạnh và ngăn cản rớt giá quá nhiều.

"Giá vàng trong nước cũng sẽ biến động theo giá thế giới nhưng có thể chậm hơn do thị trường nghỉ lễ", ông Phan Dũng Khánh nhận định.