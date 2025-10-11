Mua yến sào, khách hàng ở Đắk Lắk trúng ô tô

Ngày 11.10, tại P.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ trao giải chương trình tri ân khách hàng "Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025". Đây là một trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 35 năm hình thành và phát triển của công ty (9.11.1990 - 9.11.2025).

Buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đắk Lắk; bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công thương Đắk Lắk cùng đại diện nhiều sở, ban, ngành và đông đảo người dân địa phương.

Công ty Yến sào Khánh Hòa trao nhiều giải thưởng giá trị lớn cho khách hàng ẢNH: HỮU TÚ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết đây là chương trình đặc biệt, thay cho lời cảm ơn gửi đến hàng triệu khách hàng trong và ngoài nước đã đồng hành, tin tưởng thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest trong suốt hành trình 35 năm phát triển bền vững. Chương trình dự kiến trao tặng gần 7 triệu phần quà cho người tiêu dùng trên khắp cả nước và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Tại Đắk Lắk, ban tổ chức đã trao 1 xe ô tô Kia New Sonnet 1.5L deluxe, 1 xe máy Honda Vision và 1 tivi Sony 4K 65 inch cho các khách hàng trúng thưởng. Trong đó, chị Phan Thị Minh Khánh là người may mắn nhận giải đặc biệt là một chiếc ô tô. "Tôi rất bất ngờ và xúc động khi may mắn trúng thưởng. Gia đình tôi sử dụng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa nhiều năm nay và rất tin tưởng chất lượng", chị Khánh chia sẻ.

Khách hàng mua yến sào, trúng thưởng ô tô ẢNH: HỮU TÚ

Trải qua gần 35 năm phát triển, Yến sào Khánh Hòa không chỉ khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khai thác, chế biến yến sào mà còn góp phần bảo tồn nghề truyền thống có lịch sử gần 700 năm của vùng đất này.

Tháng 6.2025, hai giá trị tiêu biểu của ngành yến sào là Tri thức khai thác, chế biến yến sào và Lễ hội Yến sào Khánh Hòa đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát huy giá trị di sản và xây dựng thương hiệu Việt, hướng đến phát triển bền vững ngành yến sào trong thời kỳ mới.