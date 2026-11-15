Hơn 210 triệu đồng/m² là mức giá đất ở cao nhất được đề xuất trong dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và xây dựng công viên dọc kênh Tẻ, TP.HCM. Mức giá này áp dụng với vị trí đất có hai mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết và Xóm Chiếu, thuộc phường Khánh Hội.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý khi dự án mở rộng tuyến đường ven kênh Tẻ đang được thành phố xúc tiến các bước chuẩn bị triển khai.

Theo phương án điều chỉnh, tuyến đường hiện hữu sẽ được mở rộng lên 26 m, trên chiều dài khoảng 3,4 km ẢNH: SẦM ÁNH

Mức bồi thường đất hơn 210 triệu đồng/m² tại TP.HCM khiến nhiều người chú ý

Mới đây, UBND phường Khánh Hội và phường Vĩnh Hội đã niêm yết dự thảo phương án đơn giá đất tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án.

Tại phường Khánh Hội, giá bồi thường dự kiến cao nhất gần 210,5 triệu đồng/m², áp dụng đối với đất ở vị trí có 2 mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết và đường Xóm Chiếu, cao hơn so với mức gần 117 triệu đồng/m² theo Nghị quyết 87.

Đối với đất ở vị trí 1, mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết (đoạn Xóm Chiếu - Tôn Đản), giá bồi thường dự kiến hơn 189 triệu đồng/m². Trường hợp có một mặt tiền đường và một mặt hẻm, mức giá hơn 195,7 triệu đồng/m².

Tại phường Vĩnh Hội, dự thảo cũng đưa ra nhiều mức giá bồi thường tùy vị trí. Giá đất bồi thường cao nhất trong các vị trí được nêu gần 203,9 triệu đồng/m², áp dụng với đất có một mặt tiền đường và một mặt hẻm trên đoạn Tôn Đản - Nguyễn Khoái.

Ở đoạn từ đường Nguyễn Khoái đến cuối đường Tôn Thất Thuyết, giá đất mặt tiền được đề xuất gần 186 triệu đồng/m²; vị trí một mặt tiền đường và một mặt hẻm có giá hơn 192 triệu đồng/m².

Theo đó, đây mới chỉ là đơn giá trong dự thảo, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chưa phải mức giá cuối cùng được phê duyệt.

Không gian công viên ven kênh Tẻ được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho khu vực sau khi cải tạo ẢNH: SẦM ÁNH

Dự án cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và xây dựng công viên cây xanh dọc kênh Tẻ có tổng mức đầu tư dự kiến 5.500 tỉ đồng, sau khi được điều chỉnh từ mức 2.200 tỉ đồng trước đó.

Theo phương án điều chỉnh, tuyến đường hiện hữu sẽ được mở rộng lên 26 m, trên chiều dài khoảng 3,4 km. Cùng với đó là các hạng mục xây dựng cầu mới qua rạch Nguyễn Kiệu, kè bảo vệ dọc kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu với chiều dài khoảng 3,2 km, công viên cây xanh, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật.

Khi hoàn thành, tuyến đường Tôn Thất Thuyết không chỉ được mở rộng để tăng khả năng lưu thông, mà còn góp phần kết nối với đường Bến Vân Đồn, đường Nguyễn Tất Thành và các nhánh cầu thuộc dự án cầu - đường Nguyễn Khoái. Đặc biệt, không gian công viên ven kênh Tẻ được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho khu vực, cải thiện môi trường và chất lượng sống của người dân.