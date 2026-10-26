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    Triều cường dâng cao, đường Phạm Hữu Lầu nước ngập gần bánh xe máy

    Triều cường dâng cao, đường Phạm Hữu Lầu nước ngập gần bánh xe máy

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Chiều 26.10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường phía nam TP.HCM như Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Văn Quỳ bắt đầu ngập trở lại. Đợt triều này dự báo đạt đỉnh trong các ngày 26 - 28.10, với mực nước tại một số trạm vượt báo động 3.

    Ghi nhận vào khoảng 16 giờ ngày 26.10, triều cường bắt đầu dâng cao trên một số đoạn đường ở khu vực phía nam của TP.HCM. Trên đường Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu và Nguyễn Văn Quỳ… tình trạng ngập do triều cường thường ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân, nhất là vào thời điểm buổi chiều đúng giờ tan tầm.

    Triều cường dâng cao, đường Phạm Hữu Lầu nước ngập gần bánh xe máy

    Tại các đường này, nước ngập tràn lên mặt đường, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực phải giảm tốc độ, di chuyển thận trọng. Khi mực nước tiếp tục dâng, việc đi lại của người dân càng thêm khó khăn. Các phương tiện phải di chuyển chậm dò đường qua những đoạn ngập, tránh những vị trí nước sâu.

    Trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), nước dâng cao, gây ngập và kéo dài gần như suốt tuyến đường. Tại khu vực giao lộ 15B - Phạm Hữu Lầu ngập sâu nhất, mực nước có nơi lên đến nửa bánh xe máy.

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    Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, triều cường tiếp tục dâng cao theo kỳ triều rằm tháng 9 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này dự báo xuất hiện từ ngày 26 - 28.10 (nhằm ngày 17 – 19 tháng 9 âm lịch).

    Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mức đỉnh triều có thể đạt 1,65 - 1,70 m, cao hơn báo động 3 từ 0,05 - 0,10 m. Tại trạm Thủ Dầu Một, mức đỉnh triều dự báo đạt 1,77 -1,83 m, vượt báo động 3 từ 0,17 - 0,23 m.

    Thời gian xuất hiện đỉnh triều dự kiến vào khoảng 5 - 7 giờ và 17 - 20 giờ hằng ngày. Mực nước duy trì ở mức cao có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ven sông.

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