Mũi Né, từ khoảnh khắc nhật thực toàn phần

Hàng nghìn du khách tìm đến đây để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, và cũng chính họ là những người đầu tiên phát hiện ra vẻ đẹp "chưa từng được kể" của vùng biển này. Những bãi cát trắng trải dài, rặng dừa nghiêng bóng, làn gió mặn nồng và nhịp sống chậm rãi của ngư dân đã làm say lòng bao người. Từ vẻ đẹp nguyên sơ ấy, những nhà đầu tư đầu tiên đã đặt nền móng cho hành trình biến Mũi Né thành "thủ đô resort" của VN.

Ba thập niên trôi qua, du lịch Mũi Né không chỉ thổi luồng sinh khí mới vào kinh tế địa phương, mà còn tái định hình cả một vùng đất. Từ những khu nghỉ dưỡng đầu tiên mọc lên giữa rừng dừa cổ, hôm nay Mũi Né đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng, đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận (nay là Lâm Đồng).

Những con đường ven biển nối dài, những khu du lịch tầm cỡ và đội ngũ làm du lịch chuyên nghiệp đang từng ngày khẳng định thương hiệu Mũi Né trên bản đồ du lịch thế giới. Ngày 24.10, thời khắc Mũi Né bước vào lịch sử năm 1995, đã trở thành Ngày du lịch Bình Thuận.

Nhưng chặng đường phía trước vẫn còn dài. Mũi Né cần một hạ tầng hiện đại hơn, một cơ chế quản lý môi trường chặt chẽ hơn, và quan trọng nhất, là một thế hệ người làm du lịch mới - đủ tầm, đủ tâm để giữ gìn bản sắc, đồng thời nâng tầm đẳng cấp. Không thể chỉ dừng ở "đẹp", Mũi Né phải hướng đến đáng nhớ, nơi mỗi du khách khi đến rồi trở lại đều có cảm giác như được trở về, mang theo trong tim hình ảnh một vùng biển hiền hòa, văn minh và đầy khát vọng.

Ba mươi năm, từ một khoảnh khắc thiên nhiên kỳ diệu đến trở thành biểu tượng du lịch của cả nước, Mũi Né đã trải qua hành trình mà nhiều địa phương mơ ước. Nhưng sau ánh hào quang, thử thách thật sự nằm ở cách gìn giữ và làm mới. Điều Mũi Né cần lúc này là tầm nhìn tinh tế, biết dừng đúng chỗ, phát triển mà không đánh mất linh hồn. Bởi du lịch chỉ bền vững khi con người ở đó vẫn giữ được sự tử tế với biển, với đất và với chính nơi mình gọi là quê hương.