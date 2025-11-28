Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
MUJI khai trương cửa hàng lớn nhất Việt Nam, rộng 3.000m2 có gì đặc biệt?

Phương Nam
Phương Nam
28/11/2025 11:30 GMT+7

Tối 27.11, MUJI Việt Nam vừa tái khai trương cửa hàng MUJI Lê Thánh Tôn (P. Sài Gòn) sau thời gian sửa chữa và mở rộng, trở thành cửa hàng MUJI lớn nhất tại Việt Nam với không gian hơn 3.300 m².

Cửa hàng được nâng cấp toàn diện từ thiết kế, khu vực trưng bày đến trải nghiệm mua sắm, tiếp tục theo đuổi định hướng "thiết kế tại Nhật Bản, hòa nhập nhịp sống Việt Nam". Không chỉ mở rộng diện tích, MUJI Lê Thánh Tôn còn bổ sung nhiều không gian mới như MUJI Labo (khu vực các thiết kế tối giản mang tính sáng tạo tương lai), và MUJI Café nằm tại tầng 2 với tầm nhìn hướng ra trung tâm thành phố, hứa hẹn trở thành địa diểm được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ tầm nhìn đẹp mắt.

- Ảnh 1.

MUJI mở lại cửa hàng ở Lê Thánh Tôn (P.Sài Gòn) với quy mô được nâng cấp toàn diện, diện tích 2 tầng hơn 3.000m2

ẢNH: LÊ NAM

Sáng 28.11, 1.000 khách hàng đã đến sớm để xếp hàng, nhận ưu đãi lớn nhất năm, các quà tặng trong ba ngày đầu có phiếu mua hàng 200.000 đồng cho hóa đơn trên 1 triệu đồng và ưu đãi giá với hàng trăm sản phẩm chọn lọc. Chương trình kéo dài 17 ngày, từ 28.11 14.12.2025.

MUJI đồng thời giới thiệu bộ sưu tập MUJI to BIKE - dòng sản phẩm phát triển từ nguyên liệu nội địa, thiết kế riêng cho nhu cầu di chuyển của người Việt. Thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống bán lẻ, với Đà Nẵng là điểm đến tiếp theo, hướng tới mốc 20 cửa hàng vào năm 2026.

- Ảnh 2.

Thương hiệu được yêu thích bởi thiết kế và phong cách sống đậm chất Nhật Bản

ẢNH: LÊ NAM

Ông Tetsuya Nagaiwa, Tổng giám đốc MUJI Việt Nam, cho biết việc tái khai trương cửa hàng flagship không chỉ nâng trải nghiệm mua sắm mà còn khẳng định cam kết dài hạn của MUJI tại thị trường Việt Nam.

Cửa hàng này có quy mô lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 3 Đông Nam Á trong hệ thống của MUJI. MUJI cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống bán lẻ tại Việt Nam, trong đó Đà Nẵng là điểm đến tiếp theo, hướng đến mốc 20 cửa hàng vào năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

