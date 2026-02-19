Mừng xuân Di Lặc là gì? Vì sao các chùa treo câu này ngày tết?

Những ngày tết, khi bước chân vào chùa, nhiều người dễ bắt gặp câu chữ quen thuộc "Mừng xuân Di Lặc" được treo trang trọng trước cổng tam quan, trong chánh điện hoặc các không gian sinh hoạt tâm linh.

Nhiều chùa treo dòng chữ "Mừng xuân Di Lặc" trong ngày tết ẢNH: NGỌC HÂN

Câu chữ tưởng chừng đơn giản ấy lại hàm chứa một thông điệp văn hóa và tôn giáo rất sâu sắc, gắn liền với cách người Việt đón năm mới không chỉ bằng mâm cao cỗ đầy, mà bằng sự hướng thiện và chữa lành nội tâm.

"Mừng xuân Di Lặc" là gì?

Ngày vía Phật Di Lặc là mùng 1 tháng giêng âm lịch, trùng với ngày đầu năm mới (Tết Nguyên đán).



Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, đây là ngày kỷ niệm đức Phật Di Lặc đản sinh, nên nhiều chùa tổ chức lễ vía, tụng kinh và cầu chúc năm mới an lành, hoan hỷ, đúng với tinh thần "Mừng xuân Di Lặc".

Vì thế, "Mừng xuân Di Lặc" không chỉ là một lời chúc đầu năm, mà còn là lời mời gọi quay về với chính mình: sống nhẹ hơn, hiền hơn và biết tha thứ nhiều hơn trong đời sống.

Các chùa, tự viện trang trí hoa cùng người dân, phật tử đón xuân mới ẢNH: DIỆU MI

Giải thích chi tiết hơn, thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, viện chủ tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TP.HCM) cho biết, trong đời sống Phật giáo Bắc truyền, mỗi dịp tết đến xuân về, tại nhiều ngôi chùa thường treo câu "Mừng xuân Di Lặc".

Đây không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ, mà là một thông điệp sống rất sâu sắc về cách con người đối diện với chính mình và với xã hội trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Thượng tọa cho biết, theo quan niệm Phật giáo, Phật Di Lặc (từ tiếng Phạn Maitreya, nghĩa là Từ Thị) là biểu tượng của lòng từ bi, thương yêu và bao dung.

Hình ảnh quen thuộc của ngài với nụ cười rộng mở và cái bụng lớn không chỉ mang tính tạo hình, mà chứa đựng triết lý nhân sinh rất gần gũi với tinh thần tết.

Sư thầy Trí Chơn dẫn câu nói dân gian khi nhắc đến Phật Di Lặc: "Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ/ Miệng cười hỷ xả, xả những điều khó xả trong thế gian". Sư thầy lý giải: Nụ cười của Phật Di Lặc là để buông xả những điều khó xả, còn bụng lớn là để dung chứa những điều khó dung trong đời sống.

Người Việt đi chùa đầu năm nhận lì xì từ sư thầy ẢNH: DIỆU MI

Theo thượng tọa Thích Trí Chơn, con người thường dễ chấp nhận những lời khen, những điều thuận ý, nhưng lại rất khó tiếp nhận những ý kiến trái chiều, những điều nghịch lòng. Chính từ sự không chấp nhận đó, mâu thuẫn nảy sinh, tình cảm rạn nứt, các mối quan hệ dần xa cách.

"Nhìn cái bụng lớn của Phật Di Lặc là để học cách tôn trọng sự khác biệt, chấp nhận quan điểm của người khác, biết lắng nghe để hoàn thiện chính mình. Còn nhìn nụ cười của ngài là để nhắc mình buông bỏ những bực dọc nhỏ nhặt, đừng giữ trong lòng rồi biến thành oán giận, cách biệt nhau", thượng tọa chia sẻ.

Học Phật Di Lặc, bớt tham - sân - si

Từ góc nhìn Phật giáo, xã hội hiện đại đang đối mặt với một thực tế đáng lo: niềm tin giữa con người với con người ngày càng thu hẹp. Tri thức phát triển nhanh, đời sống vật chất nâng cao, nhưng tình thương lại suy giảm. Con người sống nhiều với định kiến, thành kiến và thiếu khả năng lắng nghe, thấu hiểu.

"Tri thức rất cần, nhưng nếu thiếu tình thương thì xã hội vẫn đầy tổn thương. Tri thức cần được nâng đỡ bằng tình thương thì mới có khả năng chữa lành những vết thương tinh thần, gắn kết lại tình người", thượng tọa Trí Chơn nhấn mạnh.

Phật tử coi trọng việc đi chùa dịp đầu năm mới ẢNH: DIỆU MI

Theo viện chủ tu viện Khánh An, 2 tài sản lớn nhất của xã hội không phải là tiền bạc hay công nghệ, mà chính là niềm tin và lòng từ bi. Trong tinh thần đó, "Mừng xuân Di Lặc" không đơn thuần là treo một câu chữ đầu năm, mà là lời nhắc mỗi người quay về với chính mình: sống tử tế hơn, bớt tham - sân - si, không gây khổ đau cho bản thân và cho người khác.

"Chỉ cần không làm khổ mình và không làm khổ người, thì bình an đã bắt đầu được thiết lập. Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà nằm ở ánh mắt yêu thương, lời nói ái ngữ, cái bắt tay chân thành và nụ cười biết buông xả", thượng tọa Thích Trí Chơn nói.

Do đó, hình ảnh Phật Di Lặc vì thế trở thành biểu tượng rất phù hợp với tinh thần tết Việt: một mùa xuân của chữa lành, bao dung và kết nối. Mỗi nụ cười chân thành, mỗi sự cảm thông nhỏ bé trong đời sống thường ngày đều chính là cách con người "Mừng xuân Di Lặc" thiết thực nhất.