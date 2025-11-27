Muốn gan khỏe, đừng quên 6 loại thực phẩm sau!

Gan là cơ quan đảm nhiệm vai trò đào thải độc tố, lọc máu, chuyển hóa và dự trữ chất dinh dưỡng, sản xuất mật, đồng thời hỗ trợ các chức năng quan trọng khác như đông máu, miễn dịch. Duy trì chế độ ăn lành mạnh với các thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất có lợi, giúp giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương gan là một trong những cách quan trọng để hỗ trợ chức năng gan.

6 loại thực phẩm dưới đây có thể giúp tăng cường sức khỏe gan, theo tạp chí Health (Mỹ).

Trái cây và rau củ

Các loại quả mọng, rau lá xanh và nhóm rau họ cải đều giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật giúp bảo vệ gan. Chất xơ góp phần giảm tích tụ mỡ trong gan, trong khi carotenoid và polyphenol có tính chống viêm, chống oxy hóa, giúp hạn chế tổn thương gan liên quan đến viêm. Việc bổ sung đa dạng rau củ trong bữa ăn hằng ngày là nền tảng của một lá gan khỏe mạnh.

Các loại rau lá xanh và nhóm rau họ cải đều giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật giúp bảo vệ gan Ảnh: AI

Gừng

Gừng chứa nhiều hoạt chất có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh như gingerols và shogaols. Những hợp chất này hỗ trợ giảm căng thẳng oxy hóa và các chất tiền viêm - 2 yếu tố góp phần gây tổn thương tế bào gan. Với người mắc gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), gừng còn được xem là thực phẩm hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh.

Tỏi tốt cho gan

Tỏi cũng chứa nhiều hoạt chất tốt cho gan, có khả năng giảm viêm và chống oxy hóa. Các nghiên cứu cho thấy, ăn tỏi thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và một số bệnh lý gan khác. Khi chế biến món ăn, tỏi tươi là lựa chọn đơn giản, mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe gan.

Hạt chia và hạt lanh

Hai loại hạt này giàu chất xơ, một dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ gan bằng cách hỗ trợ kiểm soát cân nặng và thúc đẩy hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Một hệ vi sinh đường ruột cân bằng giúp giảm tình trạng viêm toàn thân, từ đó giảm nguy cơ tổn thương gan. Ở người mắc NAFLD, hạt lanh còn được công nhận giúp giảm mỡ gan.

Dầu ô liu

Dầu ô liu nổi tiếng với khả năng chống viêm và bảo vệ gan. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nhóm người tiêu thụ nhiều dầu ô liu nguyên chất có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ thấp hơn. Việc thay thế dầu chiên rán thông thường bằng dầu ô liu trong một số món ăn có thể mang lại lợi ích rõ rệt.

Hải sản

Hải sản cung cấp nhiều dưỡng chất chống viêm và chống oxy hóa như omega-3, selenium và vitamin E. Đây là nhóm thực phẩm đặc biệt có lợi cho người có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ, giúp giảm tích tụ mỡ gan và hỗ trợ bảo vệ tế bào gan. Ăn cá từ 2 đến 3 lần mỗi tuần là thói quen đơn giản để tăng cường sức khỏe gan.

Dù các thực phẩm vừa nêu rất tốt cho gan, tuy nhiên, cơ địa của mỗi người khác nhau, nhất là những người có bệnh nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia trước khi dùng thường xuyên.