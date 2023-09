Muốn giảm cân, nên tập đi bộ hay đạp xe?

Điều trước tiên cần so sánh giữa đi bộ và đạp xe là mức độ đốt calo. Với đạp xe, nếu tập ở cường độ trung bình, tức ở vận tốc 20-22 km/giờ, trong khoảng 30 phút thì lượng calo tiêu hao sẽ là 285 calo, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đạp xe giúp đốt nhiều calo và kích thích các nhóm cơ ở nửa dưới cơ thể SHUTTERSTOCK

Trong khi đó, đi bộ với cường độ trung bình, tức khoảng 6,5 km/giờ thì lượng calo tiêu hao trong 30 phút là 179 calo. So sánh kết quả cho thấy nếu cùng một cường độ tập luyện và thời gian như nhau thì đạp xe giúp đốt nhiều calo hơn so với đi bộ. Sự khác biệt này chủ yếu là do đạp xe đòi hỏi người tập phải dùng sức nhiều hơn.

Tuy nhiên, để giảm cân bền vững thì đốt nhiều calo vẫn chưa thể là tiêu chí đánh giá duy nhất về tính hiệu quả của một hình thức tập luyện. Một yếu tố khác cũng rất quan trọng là duy trì thói quen tập luyện. Nếu xét yếu tố này thì đi bộ sẽ dễ dàng duy trì hơn so với đạp xe. Vì đạp xe dù đốt nhiều calo hơn nhưng nếu không tập đều đặn thì cũng khó giúp giảm cân.

Đi bộ dễ dàng duy trì hơn vì mọi người có thể tập ở bất kỳ đâu và không cần thiết bị nào, trong khi đạp xe thì cần phải có ít nhất là chiếc xe đạp và không thể tập ở những nơi đông đúc. Không những vậy, số tiền để mua một chiếc xe đạp tốt cho việc tập luyện cũng không phải là ít. Tuy nhiên, nếu bạn có khả năng đáp ứng mọi thứ thì đạp xe thực sự là bài tập rèn luyện tim phổi rất hiệu quả.

Đi bộ dễ dàng duy trì hơn vì mọi người có thể tập ở bất kỳ đâu và không cần thiết bị nào SHUTTERSTOCK

Dù chọn hình thức tập luyện nào thì điều quan trọng nhất là phải duy trì đều đặn. Với đi bộ, cường độ, tốc độ và số km đi được sẽ là các chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ hiệu quả của tập luyện.



Đi bộ và đạp xe đều tác động lên các nhóm cơ ở nửa dưới cơ mông, gân kheo và cơ bắp chân. Nếu muốn rèn các nhóm cơ này bằng cách đạp xe thì các chuyên gia khuyến cáo hãy ưu tiên tập trên địa hình dốc hoặc tập trên máy. Tập trên máy có lợi ích là giảm tác động gây xao nhãng từ đèn giao thông và các phương tiện khác.

Trong khi đó, đi bộ sẽ giúp kích thích các nhóm cơ ở nửa dưới cơ thể tốt hơn nếu đi trên địa hình dốc như đồi, núi, cầu hoặc nâng độ dốc khi đi trên máy chạy bộ, theo Healthline.