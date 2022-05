MV gây tranh cãi của Sơn Tùng M-TP bị xử phạt ra sao?

Như Thanh Niên thông tin, chiều 29.4, ​​Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã có thư mời ông Nguyễn Thanh Tùng (Sơn Tùng M-TP) đến làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến MV ca nhạc There's No One At All. Trong khi đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình There's No One At All mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá nội dung trên có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết bên cạnh việc xử lý kênh đăng tải, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm thì còn tùy vào mức độ mà Sơn Tùng có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Cụ thể, theo điểm b Khoản 5 Điều 19 thì mức xử phạt cao nhất đối với hành vi “Triển lãm tác phẩm, hiện vật, tài liệu có nội dung vi phạm quy định về nếp sống văn minh, tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái” có thể từ 30-40 triệu đồng.

Cũng theo Nghị định trên, văn hóa phẩm có nội dung độc hại buộc phải tháo gỡ (trên môi trường mạng), tiêu hủy; buộc nộp lại số lợi ích hợp pháp có được do thực hiện các hành vi vi phạm.





Luật sư Hùng nói thêm, việc mạnh tay với những MV có dấu hiệu trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội là đúng với pháp luật. Luật sư lý giải: “Nếu những MV như vậy xuất hiện ngày càng nhiều sẽ mang lại những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng như tâm lý tiêu cực, nhạy cảm, chênh vênh, ảnh hưởng lớn tới xã hội”.

Theo ông Hùng, Sơn Tùng M-TP được công chúng, đặc biệt là giới trẻ, yêu thích. Tuy nhiên, tác phẩm trên có ca từ nhạy cảm, nội dung hình ảnh tiêu cực, cổ súy cho thanh thiếu niên những hành động đi vào ngõ cụt làm cho người xem có thể bị tác động tiêu cực. “Cần xử phạt nặng những ca sĩ, nghệ sĩ có những hành vi phản cảm này để tạo tính răn đe, làm gương. Không thể bất chấp vì lợi nhuận, vì câu view mà không nghĩ đến điều tốt cho xã hội, bất chấp… có những vi phạm rất khó chấp nhận”, ông Hùng nhấn mạnh.

Trong khi đó, luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định khi cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật thường thì cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ xem xét, đánh giá và ban hành ngay quyết định xử phạt hành chính. Trường hợp There's No One At All của Sơn Tùng M-TP bị dư luận phản đối vì nội dung có thể khiến giới trẻ có những suy nghĩ tiêu cực, có dấu hiệu vi phạm khoản 4, điều 3, Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020: "Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội”.

Cũng theo luật sư Hà Hải, đối với tổ chức, cá nhân có hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình này cũng có thể bị xử lý theo quy định tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. “Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của vi phạm mà phía cơ quan chức năng áp dụng các hình thức xử phạt khác nhau", ông cho hay.