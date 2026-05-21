Mỹ bác thông tin đã tác động khiến Na Uy hủy bán tên lửa cho Malaysia

Khánh An
21/05/2026 15:09 GMT+7

Sau khi Na Uy hủy bán tên lửa cho Malaysia, Mỹ bác bỏ thông tin cho rằng nước này tác động dẫn đến quyết định của Oslo.

Tên lửa tấn công hải quân của Công ty Kongsberg Defense & Aerospace

ẢNH: AP

Trang Free Malaysia Today ngày 21.5 đưa tin chính phủ Mỹ vừa bác bỏ mọi thông tin liên quan việc chính phủ Na Uy và Công ty Kongsberg Defense & Aerospace (Na Uy) hủy bàn giao hệ thống tên lửa tấn công hải quân (NSM) cho Malaysia.

Chính phủ Na Uy đã thu hồi giấy phép xuất khẩu NSM do Malaysia đặt hàng từ công ty này theo hợp đồng năm 2018 nhằm trang bị cho 6 tàu chiến đấu ven bờ, đồng thời nói rằng việc xuất khẩu công nghệ quốc phòng chỉ giới hạn cho các "đồng minh và đối tác thân cận".

Truyền thông loan tin rằng những linh kiện do Mỹ sản xuất trong hệ thống tên lửa trên, nhất là các con quay hồi chuyển điều hướng tiên tiến, có thể liên quan các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, cho phép Washington gián tiếp phủ quyết thỏa thuận.

Tuy nhiên, Đại biện David H Gamble Jr tại Đại sứ quán Mỹ ở Malaysia cho biết Mỹ ủng hộ việc Malaysia mua sắm nhằm củng cố năng lực tấn công hải quân để đối phó với các mối đe dọa trong khu vực và bảo vệ chủ quyền.

Ông Gamble cho biết Mỹ thậm chí còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các thành phần dẫn đường cần thiết cho tên lửa NSM của Kongsberg vào năm 2024, để đảm bảo hệ thống này được chuyển giao cho Malaysia.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Khaled Nordin hôm 19.5 cho biết Malaysia đang yêu cầu Kongsberg bồi thường hơn 1 tỷ ringgit (khoảng 6.640 tỉ đồng) cho các chi phí trực tiếp và gián tiếp. Ông cho biết chính phủ đã thanh toán 95% tổng giá trị mua sắm là 634 triệu ringgit.

Ông nói rằng các chi phí gián tiếp bao gồm việc tháo dỡ các hệ thống giá đỡ tên lửa đã được lắp đặt trên các tàu của hải quân, cũng như việc tích hợp các hệ thống thay thế của các nhà cung cấp khác.

Quyết định của Na Uy về việc hủy bỏ giấy phép xuất khẩu cũng bị Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chỉ trích, khi ông cho rằng điều đó là không thể chấp nhận được.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết không thể bình luận về những trường hợp đơn lẻ vì tính bí mật của Đạo luật Kiểm soát xuất khẩu của nước này là nghiêm ngặt. Bộ này cho biết mong muốn tiếp tục hợp tác và đối thoại mang tính xây dựng với phía Malaysia.

Trong một diễn biến khác, hãng UPI đưa tin Malaysia đang cân nhắc hệ thống tên lửa của Hàn Quốc để thay thế. Các chuyên gia trong ngành cho rằng hệ thống tên lửa đối hạm Haeseong (SSM-700K) của Công ty LIG Nex1 (Hàn Quốc) nằm trong số những ứng viên thay thế hàng đầu.

