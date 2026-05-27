Mỹ cân nhắc dừng thủ tục nhập cảnh, hải quan tại một số thành phố

Trúc Huỳnh - Trí Đỗ
27/05/2026 17:35 GMT+7

Mỹ đang cân nhắc ngừng xử lý hành khách và hàng hóa quốc tế tại một số sân bay lớn ở các “thành phố trú ẩn”, nhằm gây sức ép buộc các địa phương hợp tác với chiến dịch siết nhập cư.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 26.5, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết ông đã gặp các quan chức Nhà Trắng để thảo luận về phương án trên, song nhấn mạnh chưa có quyết định nào được đưa ra. Ông Mullin nói “Hiện tại chúng tôi chưa bắt đầu thực hiện dự án nào, nhưng chúng tôi đang lên kế hoạch”.

Theo Bộ trưởng Mullin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên xử lý các chuyến bay quốc tế đến những thành phố mà ông gọi là “thành trì”, nơi các quan chức địa phương “không cho phép chúng tôi làm nhiệm vụ và thực thi luật liên bang”.

Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố danh sách các thành phố và tiểu bang được gọi là “thành phố trú ẩn”, trong đó có nhiều địa phương có sân bay quốc tế lớn như Boston, Denver, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, New York City, Newark, Seattle và San Francisco.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, “thành phố trú ẩn” là cách gọi các địa phương tại Mỹ hạn chế hoặc từ chối hợp tác với chính quyền liên bang trong thực thi luật nhập cư, đặc biệt trong việc chia sẻ thông tin, bắt giữ hoặc trục xuất người nhập cư không có giấy tờ.

Trước đó, Reuters đưa tin ông Mullin đã nói riêng với các lãnh đạo ngành du lịch Mỹ rằng chính quyền ông Trump có thể lựa chọn ngừng xử lý thủ tục hải quan và nhập cư đối với du khách quốc tế tại một số sân bay.

Ông Mullin từng công khai nêu khả năng này hồi tháng 4 trong một tranh cãi liên quan ngân sách. Tuy nhiên, đến ngày 26.5, ông cho biết ý tưởng trên đang được xem xét với chiều hướng tích cực hơn.

Theo Reuters, kế hoạch này nếu được triển khai có thể gây gián đoạn lớn đối với hoạt động đi lại và thương mại hàng không quốc tế tại các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị đón lượng lớn du khách nước ngoài đến dự FIFA World Cup vào tháng tới.

Phía Dân chủ cho rằng cần cải cách để ngăn nguy cơ lạm quyền từ Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cũng như Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP).

Hiệp hội Du lịch Mỹ - đại diện cho các hãng hàng không, khách sạn, công ty cho thuê xe và doanh nghiệp lữ hành - đã gặp ông Mullin để trao đổi về khả năng chính quyền rút nhân viên CBP khỏi các sân bay quốc tế tại một số thành phố trú ẩn.

Giới chức du lịch Mỹ cảnh báo động thái này có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với các hãng hàng không, hành khách, luồng hàng hóa quốc tế và những cộng đồng phụ thuộc vào khách du lịch nước ngoài. Riêng năm 2025, ba sân bay lớn ở New York đã đón hơn 50 triệu lượt khách quốc tế.

Tuần trước, Hiệp hội Vận tải hàng không Mỹ cũng cảnh báo việc giảm nhân sự hải quan tại các sân bay lớn sẽ gây gián đoạn đáng kể đối với hoạt động hàng không và thương mại quốc tế.

Vụ nổ súng gây chết người thứ hai, mà nạn nhân là công dân Mỹ, do các đặc vụ ICE gây ra hôm 24.1 tại Minneapolis (bang Minnesota) đã làm dấy lên mối lo ngại trên toàn nước Mỹ.

