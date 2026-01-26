Người ủng hộ súng cũng phản ứng vụ đặc vụ nhập cư Mỹ bắn chết người

Căng thẳng đang leo thang ở Minneapolis (bang Minnesota) sau khi các đặc vụ Cơ quan Hải quan và Di trú Mỹ (ICE) bắn chết y tá Alex Pretti vào ngày 24.1 trong một cuộc đụng độ với người biểu tình.

Đây là vụ xả súng gây chết người thứ hai mà nạn nhân là công dân Mỹ trong tháng này, trong một chiến dịch hiện đang thu hút sự chú ý và chỉ trích trên toàn nước Mỹ.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, cho biết đảng Dân chủ hiện sẽ không ủng hộ bất kỳ dự luật tài trợ nào có cung cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, cơ quan giám sát ICE.

Và điều đó rất quan trọng vì Quốc hội phải đối mặt với thời hạn ngày 30.1 để tránh việc chính phủ đóng cửa một phần.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn giữ vững lập trường, và trong một bài đăng trên mạng xã hội ông rằng vụ việc là do sự hỗn loạn mà đảng Dân chủ gây ra.

Có thể nhìn thấy các vết đạn tại hiện trường nơi đặc vụ ICE bắn chết y tá Alex Pretti ở Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ), ngày 25.1.2026 ẢNH: REUTERS

Các nhóm bảo vệ quyền sở hữu súng đã bày tỏ lo ngại khi chính quyền tìm cách quy trách nhiệm cho nạn nhân đã mang vũ khí đến cuộc biểu tình, mặc dù người này có quyền hợp pháp để làm điều đó.

Cuộc thăm dò gần đây của Reuters cho thấy nhiều người Mỹ, bao gồm 39% thành viên đảng Cộng hòa, lo ngại cách tiếp cận của chính quyền đang gây ra những tổn hại không cần thiết.

Tại Minnesota, Thống đốc Tim Walz cho rằng chiến dịch của liên bang chẳng những không giúp kiểm soát mà còn đang làm gia tăng hỗn loạn, và ông kêu gọi tinh thần chịu trách nhiệm.

“Vậy là giờ chúng ta có hai người dân Minnesota thiệt mạng. Chúng ta đã có thời gian để bắt đầu kể câu chuyện về cô Renee, một nhà thơ, một người mẹ và một tâm hồn tươi sáng. Và giờ chúng ta đang kể câu chuyện về Alex. Vậy câu hỏi của tôi là, kế hoạch của ông là gì, hỡi ông Donald Trump? Kế hoạch của ông là gì?”.

Khi áp lực chính trị ngày càng tăng từ cả hai phía, Minneapolis đã trở thành điểm nóng quốc gia - và là phép thử xem chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng đi xa đến đâu trong việc trấn áp nhập cư bất hợp pháp.