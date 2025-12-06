Mỹ chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 2 kế hoạch hòa bình Gaza

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang hướng đến việc công bố chuyển sang giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình Gaza trong khoảng 2 tuần tới.

Tổng thống Trump phát biểu tại Washington D.C hôm 4.12 ẢNH: AFP

Giai đoạn 2 liên quan việc thiết lập các cơ chế quản trị và an ninh sẽ chịu trách nhiệm điều hành Gaza hậu chiến thay cho Hamas. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố những cá nhân và quốc gia tham gia các cơ chế này trong thông báo của ông, theo tờ The Times of Israel dẫn lời một quan chức Mỹ.

Quan chức này nói rõ rằng chính quyền vẫn đang thảo luận lần cuối với các bên tham gia tiềm năng, và dù Washington muốn công bố việc chuyển sang giai đoạn 2 trước cuối năm, tiến trình này có thể chưa hoàn tất kịp thời điểm đó.

Lý do là Mỹ cùng các nhà trung gian Trung Đông gồm Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa kết thúc đàm phán với Hamas về việc nhóm này từ bỏ quyền lực và giải giáp. Hamas nói họ sẵn sàng bàn giao quyền kiểm soát Gaza cho một chính phủ của người Palestine, nhưng phản đối việc các cơ quan nước ngoài như Hội đồng Hòa bình tiếp quản, đồng thời âm thầm củng cố quyền kiểm soát Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10.10. Hơn nữa, Hamas công khai khẳng định rằng họ sẽ không từ bỏ vũ khí, nhấn mạnh rằng họ có quyền tiến hành kháng chiến vũ trang chống lại sự cai trị của Israel.

Người dân tại trại tị nạn Nuseirat ở Gaza hôm 4.12 ẢNH: AFP

Tuy vậy, các nhà trung gian vẫn đang nỗ lực thuyết phục Hamas chấp thuận một kế hoạch giải giáp, trong đó giai đoạn đầu sẽ là bàn giao các loại vũ khí hạng nặng như rốc két và tên lửa, và ở giai đoạn sau là cả những loại vũ khí nhẹ, theo lời quan chức Mỹ. Trong khi các nhà trung gian đều ủng hộ cách tiếp cận từng bước này, Israel lại phản đối, khẳng định rằng họ muốn một Hamas giải giáp toàn diện và thực hiện ngay lập tức trước khi đồng ý rút quân khỏi Gaza, theo lời quan chức Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Israel ngày 5.12 cho biết ngân sách quốc phòng tài khóa 2026 của nước này được ấn định là 112 tỉ shekel (hơn 910.000 tỉ đồng), tăng so với 90 tỉ shekel trong dự thảo trước đó. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich đã thống nhất khung chi tiêu quốc phòng khi nội các bắt đầu thảo luận ngân sách cho năm tới, vốn cần được phê chuẩn trước tháng 3, nếu không có thể dẫn đến một cuộc bầu cử mới. Ông Katz nói quân đội sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu của các binh sĩ và giảm gánh nặng cho lực lượng dự bị. Israel đã chi 31 tỉ USD trong năm 2024 cho các cuộc xung đột quân sự với lực lượng Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Li Băng.