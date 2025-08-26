Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mỹ ghi nhận người nhiễm 'giòi ăn thịt' đầu tiên
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
26/08/2025 06:22 GMT+7

Một trường hợp nhiễm giun xoắn ăn thịt người đã được xác định trên người tại Mỹ, người này đã đi từ Guatemala đến bang Maryland.

Trường hợp nhiễm giun xoắn ăn thịt người đầu tiên tại Mỹ trong năm nay đã được phát hiện ở Maryland, nạn nhân đã từng đến Guatemala du lịch.

Đây là loài ruồi ký sinh, con cái sẽ đẻ trứng vào vết thương trên bất kỳ động vật máu nóng nào. Sau khi trứng nở, hàng trăm ấu trùng giun tròn dùng miệng sắc nhọn của mình để đào hang xuyên qua da thịt sống, và cuối cùng sẽ giết chết vật chủ nếu không được điều trị.

Chúng hiếm khi lây nhiễm sang người - và việc điều trị rất tốn kém, bao gồm việc loại bỏ hàng trăm ấu trùng và khử trùng kỹ lưỡng vết thương.

Giun tròn đã bị xóa sổ khỏi Mỹ vào những năm 1960 khi các nhà nghiên cứu bắt đầu thả những con ruồi giun tròn đực đã được triệt sản giao phối với những con giun tròn cái hoang dã để sinh ra trứng không thụ tinh.

Mỹ phát hiện trường hợp nhiễm giun xoắn mới ở người tại bang Maryland - Ảnh 1.

Một con bê sau khi được phun thuốc khử trùng để ngăn ngừa giun xoắn, tại Tuxtla, bang Chiapas (Mexico), ngày 3.7.2025

ẢNH: REUTERS

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính một đợt bùng phát giun tròn có thể khiến nền kinh tế Texas, tiểu bang sản xuất gia súc lớn nhất nước này, thiệt hại khoảng 1,8 tỉ USD do gia súc chết, chi phí lao động và thuốc men.


