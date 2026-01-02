Mỹ hoãn tăng thuế, ngành gỗ Việt 'tạm ổn' trong năm 2026

Bộ Công thương cho biết, ngày 31.12.2025, Tổng thống Donald Trump đã ký tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm từ gỗ vào Mỹ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại năm 1962. Theo đó, Mỹ quyết định hoãn việc tăng thuế đối với một số sản phẩm gỗ thành phẩm, gồm: ghế bọc nệm, tủ bếp và tủ nhà tắm từ ngày 1.1.2026 sang 1.1.2027.

Mỹ hoãn tăng thuế gỗ giúp doanh nghiệp tránh được cú sốc đầu năm ẢNH: THANH NIÊN





Trước đó, tháng 9.2025, Mỹ ban hành Tuyên bố 10976. Theo đó, các sản phẩm gỗ đang chịu mức thuế 10% đối với gỗ nguyên liệu và 25% đối với các mặt hàng chế biến sâu, dự kiến tăng mạnh từ đầu năm 2026 lên 30% và 50%.

Theo Bộ Công thương, Mỹ cho biết quyết định này nhằm tạo dư địa cho các cuộc đàm phán thương mại đang triển khai, đồng thời phục vụ mục tiêu bảo đảm an ninh kinh tế và ổn định chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, mức thuế điều chỉnh trong tương lai sẽ phụ thuộc trực tiếp vào kết quả đàm phán, cho thấy thuế quan tiếp tục được sử dụng như một công cụ thương lượng chiến lược, thay vì chỉ là biện pháp bảo hộ đơn thuần.

Quyết định này giúp các doanh nghiệp Việt Nam tránh được cú sốc đầu năm để duy trì đơn hàng, ổn định giá bán và có thêm thời gian điều chỉnh chiến lược thị trường.

Bộ Công thương nêu rõ, quyết định hoãn tăng thuế không liên quan đến các phán quyết cuối cùng của tòa án tối cao Mỹ về sắc lệnh thuế đối ứng. Mỹ cũng đang mở rộng điều tra và áp dụng Mục 232 đối với nhiều nhóm hàng nhập khẩu khác, và không loại trừ khả năng các mức thuế sẽ tiếp tục được điều chỉnh để phục vụ mục tiêu đàm phán hoặc trang trải sức ép kinh tế, chính trị nội bộ trong năm 2026.

Với quyết định hoãn tăng thuế gỗ từ Mỹ, ngành gỗ Việt Nam năm 2026 cần được nhìn nhận là một giai đoạn tạm ổn nhưng chưa an toàn, đòi hỏi theo dõi sát chính sách, chủ động đối thoại với phía Mỹ và chuẩn bị các kịch bản ứng phó trong dài hạn.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15.12.2025, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 16,3 tỉ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Mỹ là một trong những thị trường chủ lực xuất khẩu và sản phẩm gỗ của Việt Nam.

Bộ Công thương nhận định, năm 2026 được xem là năm chuyển đổi đối với ngành sản xuất nội thất Mỹ, theo đó nhu cầu nhập khẩu gỗ sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ áp lực chi phí, chiến lược giá và hiệu quả vận hành để hỗ trợ phục hồi doanh thu, mở rộng quy mô và tái đầu tư.



