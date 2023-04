Mỹ mua hơn 28 tỉ USD hàng hóa Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê ngày 29.4 cho bết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 giảm 0,34% so với tháng trước. Nếu so với tháng 12/2022, CPI tăng 0,39% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,81%. Bình quân 4 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,84% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,9%, cao hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,84%).