Mỹ nhân vừa kết hôn gây bất ngờ với vai diễn lần đầu hóa thân

Ở những tập đầu của Lửa trắng, Mai do Việt Hoa thủ vai được xây dựng là cô con gái bất trị của ông trùm ma túy Lão Công, sống bất cần, ngang tàng và luôn tạo cảm giác khó đoán. Chính vẻ ngoài nổi loạn ấy khiến nhân vật liên tục bị đặt trong vòng nghi ngờ, đồng thời trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm.

Tuy nhiên, diễn biến ở các tập gần đây đã tạo nên bước ngoặt lớn khi hé lộ Mai thực chất chỉ là vỏ bọc. Danh tính thật của nhân vật là Hương Ngọc, một nữ chiến sĩ công an được cài cắm để thâm nhập vào tổ chức của Lão Công, từng bước thu thập chứng cứ và triệt phá đường dây ma túy từ bên trong.

Đây là lần đầu Việt Hoa đóng vai chiến sĩ công an ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM LỬA TRẮNG

Việt Hoa lần đầu đóng chiến sĩ công an

Điều đáng chú ý không chỉ ở thân phận của nhân vật Mai mà còn với chính mỹ nhân phim giờ vàng khi đây là lần đầu cô vào vai chiến sĩ công an phá án. Thoát khỏi hình ảnh người phụ nữ cá tính, hiện đại, giàu cảm xúc trong các bộ phim gia đình. Thêm đó, Việt Hoa gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo gai góc, nổi loạn và đặc biệt là cú "lật mặt" ở những diễn biến mới nhất đã biến nhân vật của cô trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của bộ phim.

Việc nhân vật của Việt Hoa lộ diện là công an chìm cũng góp phần đẩy nhịp phim lên cao trào. Sau khi một số mắt xích bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến giữa lực lượng công an và đường dây ma túy trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, mở ra nhiều xung đột mới trong các tập tiếp theo.

Trong Lửa trắng, Việt Hoa hóa thân thành hai thân phận: con gái ông trùm và chiến sĩ công an ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM LỬA TRẮNG

Đối với Việt Hoa, đây cũng là dấu mốc đặc biệt trong hành trình diễn xuất. Sau nhiều năm gắn với các vai diễn tâm lý, tình cảm, nữ diễn viên cho biết lần đầu khoác lên mình hình tượng một chiến sĩ công an hoạt động bí mật, điều khó nhất không chỉ là các cảnh hành động mà còn là việc thể hiện hai lớp tính cách trong cùng một nhân vật: một Mai nổi loạn trước bọn tội phạm và một Hương Ngọc bản lĩnh, tỉnh táo khi thực hiện nhiệm vụ.

Nữ diễn viên cho rằng vai diễn này tạo nhiều áp lực bởi nhân vật có tính cách khác hẳn con người ngoài đời thật của cô. Việt Hoa phải dành thời gian nghiên cứu tâm lý, tập luyện để đáp ứng các cảnh hành động và xem đây là cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn, làm mới hình ảnh sau nhiều năm gắn bó với dòng phim gia đình.

Được biết, Lửa trắng là dự án được Việt Hoa thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới với diễn viên Trọng Trí sau gần 10 năm yêu nhau. Cuộc sống riêng viên mãn đã tiếp thêm động lực để cô mạnh dạn thử sức với dạng vai hoàn toàn mới.