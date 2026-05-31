Video Thế giới

Mỹ sẵn sàng nối lại tấn công nếu không đạt được thỏa thuận với Iran

Trúc Huỳnh
31/05/2026 19:30 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngày 30.5 cho biết Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận. Phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán từ Washington và Tehran đang nỗ lực thu hẹp những khác biệt lớn cản trở một thỏa thuận.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, diễn đàn hàng đầu châu Á dành cho các nhà lãnh đạo quốc phòng, ông Hegseth cho biết Mỹ không quay lưng lại với khu vực châu Á - Thái Bình Dương bất chấp việc đang tham chiến với Iran.

“Chúng ta sẽ mạnh mẽ, nhưng chúng ta có thể nói năng nhẹ nhàng trong khi vẫn nắm giữ sức mạnh lớn và nói rõ ràng rằng có những lĩnh vực chúng ta có thể hợp tác với Trung Quốc…”

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Tổng thống Donald Trump “kiên nhẫn” và muốn đạt được “thỏa thuận lớn” nhằm đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Máy bay tiếp nhiên liệu của Không quân Mỹ đang đậu tại Sân bay Quốc tế Ben Gurion ở Lod, gần Tel Aviv (Israel), ngày 19.5.2026

Ông Trump đã kết thúc cuộc họp tại Nhà Trắng về Iran hôm 29.5 mà không có tuyên bố về việc ông có chấp thuận thỏa thuận được đề xuất với Tehran hay không, mặc dù trước đó ông Trump hứa sẽ đưa ra “quyết định cuối cùng”.

Một nguồn tin cấp cao giấu tên của Iran cho hay hai bên sắp đạt được thỏa thuận tiềm năng, nhưng thỏa thuận này không bao gồm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hạt nhân.

Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28.2 đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, chủ yếu ở Iran và Lebanon… bao gồm cả vụ tấn công vào một trường nữ sinh khiến hơn 175 trẻ em và giáo viên không qua khỏi.

Cuộc chiến cũng gây ra những tổn thất kinh tế toàn cầu do đẩy giá năng lượng lên cao vì Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz.

Ông Trump đang chịu áp lực phải mở lại eo biển và giảm giá xăng dầu ở Mỹ trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11, khi cử tri ngày càng tỏ ra thất vọng về giá cả leo thang.

