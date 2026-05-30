Ông Trump kết thúc cuộc họp ‘quyết định cuối cùng’ về Iran, tuyên bố ngừng phong tỏa

Thay vào đó, Tổng thống Mỹ đã nêu ra một loạt yêu cầu trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, bao gồm việc Iran “phải đồng ý” không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz mà không thu bất kỳ khoản phí nào.

Ông Trump viết: “Các tàu bị mắc kẹt trong eo biển do cuộc phong tỏa hải quân tuyệt vời và chưa từng có tiền lệ của chúng ta, mà giờ đây sẽ được dỡ bỏ, có thể bắt đầu quá trình ‘quay về nhà’!”.

Ông cũng nói rằng kho dự trữ uranium của Iran sẽ được giao cho Mỹ hoặc bị phá hủy dưới sự giám sát quốc tế.

Bản ghi nhớ được đề xuất được cho là sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, mở lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và mở đường cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 29.5 cảnh báo rằng Washington “hoàn toàn có khả năng” nối lại các cuộc tấn công vào Iran nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Hãng thông tấn Fars của Iran, dẫn nguồn tin, cho rằng những bình luận của ông Trump là “một nỗ lực nhằm tạo ra một chiến thắng giả tạo”.

Một con tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam (Oman), ngày 29.5.2026 ẢNH: REUTERS

Một nguồn tin cấp cao giấu tên của Iran cho hay thỏa thuận tiềm năng không bao gồm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hạt nhân, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói trên truyền hình Iran rằng việc quản lý eo biển Hormuz phải do Iran và Oman quyết định.

Theo Hãng tin Fars, eo biển sẽ được mở cửa trở lại theo các điều kiện của Tehran sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thì cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ được dỡ bỏ dần dần.

Ngoài ra, Fars còn đưa tin rằng đã có thỏa thuận giải phóng 12 tỉ USD tài sản bị đóng băng của Iran.

Ông Trump nói sẽ không có khoản tiền nào được tính đến “cho đến khi có thông báo tiếp theo” - có thể ám chỉ đến các yêu cầu của Iran về việc thanh toán phí đi qua eo biển, bồi thường thiệt hại chiến tranh hoặc việc giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran.

Tổng thống Mỹ đang chịu áp lực phải mở lại eo biển Hormuz và giảm giá xăng dầu ở Mỹ trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11, khi cử tri ngày càng thất vọng về giá cả leo thang. Đồng thời, ông cũng đối mặt với nguy cơ phản ứng dữ dội từ những người theo chủ nghĩa diều hâu chống Iran trong chính đảng của mình nếu có bất kỳ nhượng bộ nào đối với Tehran.

Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28.2 nhằm vào Iran đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, chủ yếu ở Iran và Lebanon, và gây ra những tổn thất kinh tế toàn cầu do đẩy giá năng lượng lên cao vì Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz.