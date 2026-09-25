Mỹ Sơn có gì mới ngoài những tháp Chăm nghìn năm?

Sáng 25.9, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) khởi động chương trình "Mỹ Sơn xanh – Hành trình trải nghiệm di sản thiên nhiên", gồm nhiều sản phẩm mới kết nối giá trị văn hóa Champa với hệ sinh thái rừng đặc dụng và đa dạng sinh học tại khu di sản.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày du lịch thế giới 27.9, hướng đến phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm và thân thiện với môi trường.

Du lịch Mỹ Sơn đang được đa dạng hóa bởi các sản phẩm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Điểm nhấn của chương trình là việc đưa vào khai thác 3 nhóm sản phẩm trải nghiệm mới: "Vườn thực vật và dược liệu dưới tán rừng Mỹ Sơn", không gian trình diễn và trải nghiệm nghề truyền thống, không gian trình diễn và trưng bày nhạc cụ Chăm.

Trong đó, "Vườn thực vật và dược liệu dưới tán rừng Mỹ Sơn" được xây dựng tại khu vực hành lang tuyến tham quan từ khu tháp K đến tháp E, F. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu các loài cây bản địa, cây dược liệu gắn với đời sống của người Chăm, đồng thời khám phá hệ sinh thái rừng đặc dụng và giá trị đa dạng sinh học của khu vực.

Tại khu trải nghiệm nhà đôi, du khách được tìm hiểu, trực tiếp trải nghiệm một số nghề thủ công truyền thống như chuốt gốm Chăm, dệt thổ cẩm, chằm nón lá, chế tác trầm hương, điêu khắc gỗ, điêu khắc đá...

Không gian này còn kết hợp giới thiệu sản phẩm du lịch sức khỏe "Ngâm chân thảo dược dưới tán rừng", sử dụng nguồn dược liệu bản địa.

Nghệ nhân trình diễn kỹ năng điêu khắc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong khi đó, tại khu vực Hồ Sen - dốc tháp H, không gian trình diễn và trưng bày nhạc cụ Chăm mang đến cho du khách cơ hội tiếp cận các hiện vật, nhạc cụ, trang phục, hình ảnh và tư liệu văn hóa Chăm. Du khách có thể thưởng thức dân ca Chăm, trống ghi năng, trống paranưng, kèn saranai và các điệu múa Chăm truyền thống.

Các hoạt động tương tác cũng được tổ chức để du khách thử chơi nhạc cụ, mặc trang phục Chăm và tham gia một số hoạt động cùng các nghệ nhân dân gian.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cũng khai trương tour tham quan trải nghiệm vườn dược liệu và ngâm chân thảo dược.

Dịp này, du khách còn được giao lưu, thưởng thức các hoạt động văn hóa như "Hô hát bài chòi vùng cộng đồng" và "Múa tung tung da dá" của khu du lịch Cổng trời Đông Giang.

Nghệ nhân người Chăm biểu diễn tại chương trình "Mỹ Sơn xanh – Hành trình trải nghiệm di sản thiên nhiên" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đặc biệt, từ ngày 25.9 đến 5.10, tại Khu vườn sinh thái Mỹ Sơn diễn ra tuần triển lãm ảnh động vật hoang dã và hệ thực vật rừng Mỹ Sơn.

Triển lãm giới thiệu khoảng 200 hình ảnh, tư liệu về động vật hoang dã, hệ thực vật rừng đặc dụng, hình ảnh từ camera bẫy ảnh và kết quả quản lý, bảo vệ rừng tại Mỹ Sơn. Một số hình ảnh tiêu biểu về đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng cũng được giới thiệu đến công chúng.

Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho hay việc tổ chức các hoạt động mới này nhằm đưa những giá trị thiên nhiên vốn hiện hữu trong không gian di sản đến gần hơn với du khách, lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng nghe giới thiệu về các sản phẩm du lịch mới tại Mỹ Sơn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, cho biết khi nhắc đến Mỹ Sơn nhiều người thường nghĩ đến những ngôi tháp Chăm cổ kính cùng các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc. Tuy nhiên, bên cạnh giá trị nổi bật của di sản văn hóa, Mỹ Sơn còn sở hữu không gian thiên nhiên phong phú, xanh mát và giàu sức sống.

"Chính sự giao hòa giữa di sản văn hóa và di sản thiên nhiên đã tạo nên một Mỹ Sơn rất riêng - nơi du khách không chỉ đến để tham quan, tìm hiểu lịch sử mà còn có thể hòa mình vào thiên nhiên, khám phá hệ sinh thái và cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của vùng đất này", ông Khiết nói.

Theo ông Khiết, thông qua chương trình "Mỹ Sơn xanh – Hành trình trải nghiệm di sản thiên nhiên", Ban quản lý mong muốn mang đến cho du khách một hành trình khám phá mới mẻ, sinh động và giàu tính giáo dục.

Các sản phẩm du lịch mới sẽ giúp những câu chuyện về thiên nhiên Mỹ Sơn được kể một cách trực quan, gần gũi; qua đó giúp du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về giá trị di sản, khám phá văn hóa và nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.

Du khách quốc tế tham quan Mỹ Sơn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Đây không chỉ là hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng mà còn là hoạt động giáo dục môi trường, truyền đạt văn hóa, là một hình thức du lịch trách nhiệm để tạo nên một Mỹ Sơn xanh hơn, đẹp hơn và bền vững hơn trong tương lai", ông Khiết chia sẻ.

Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn kỳ vọng chương trình sẽ tạo nên sự kết nối hài hòa giữa bảo tồn di sản, bảo vệ thiên nhiên, giáo dục cộng đồng và nâng tầm trải nghiệm du lịch; từ đó từng bước đa dạng hóa sản phẩm và giữ chân du khách lâu hơn.

​"Chúng tôi mong muốn mỗi du khách khi rời Mỹ Sơn không chỉ đọng lại những bức hình đẹp hay kỷ niệm đáng nhớ, mà còn lan tỏa thông điệp yêu di sản, yêu thiên nhiên và chung tay bảo vệ môi trường sống", ông Khiết nhấn mạnh.