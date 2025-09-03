Mỹ Tâm ngân vang 'Giai điệu tự hào', nhạc sĩ Phạm Hồng Biển rưng rưng nước mắt

"Bản nhạc lòng" giữa quảng trường lịch sử

Tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, khi giọng ca trong trẻo của bé Hà Thủy Tiên hát vang Tiến quân ca, cũng chính là đoạn mở đầu trong ca khúc Giai điệu tự hào, đã khiến hàng triệu trái tim Việt cùng chung nhịp đập. Ngay sau đó, ca sĩ Mỹ Tâm cất giọng hát đầy nội lực và truyền cảm, hòa nhịp những câu ca của Giai điệu tự hào:

"Bài hát ấy vang trong tim con. Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường/Bài hát ấy khiến con rưng rưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng/Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc/Cùng triệu người ngân vang câu ca/ Nước non Việt Nam ta vững bền…".

Khoảnh khắc Mỹ Tâm đặt tay lên ngực, gương mặt rạng rỡ, tiếng hát hòa cùng sắc cờ đỏ sao vàng tung bay, khiến không gian như lắng lại rồi bùng lên niềm tự hào dân tộc. Hình ảnh ấy nhanh chóng được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành khoảnh khắc biểu tượng trong ngày lễ lớn.

Khoảnh khắc thiêng liêng khi ca sĩ Mỹ Tâm đặt tay lên ngực, hát vang Giai điệu tự hào ở quảng trường Ba Đình khiến triệu trái tim Việt rung động ẢNH: THẮNG ĐẶNG

Với nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, tác giả ca khúc Giai điệu tự hào, phút giây đó là một cột mốc thiêng liêng. "Trong giây phút ấy, tôi đã rưng rưng nước mắt. Không phải vì ca khúc của mình đang vang lên, mà vì niềm tự hào dâng trào - về đất nước, về giá trị độc lập, tự do, về sự hy sinh của biết bao thế hệ cho hòa bình hôm nay", nhạc sĩ Phạm Hồng Biển chia sẻ cùng Thanh Niên.

Điều khiến nhạc sĩ Phạm Hồng Biển không thể cầm được nước mắt là khi giọng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập vang lên sau câu ca của Giai điệu tự hào. "Khi nghe giọng của Bác vang lên sau bài hát Giai điệu tự hào, đó là khoảnh khắc tôi xúc động và tự hào nhất. Tôi cảm nhận rằng mình đang hòa mình vào không gian ấy, nơi mà giây phút độc lập tự do của đất nước được tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới", nhạc sĩ xúc động.

Nhạc sĩ Phạm Hồng Biển - tác giả của ca khúc Giai điệu tự hào vang lên đầy xúc động tại quảng trường Ba Đình sáng 2.9 ẢNH: NVCC

Ít ai biết rằng, Giai điệu tự hào ra đời trong một hoàn cảnh rất giản dị. Hơn 10 năm trước, trong căn phòng trọ chật hẹp, nhạc sĩ trẻ Phạm Hồng Biển chợt nghe tiếng hát hồn nhiên của những em nhỏ trường tiểu học gần đó. Các em đang hát vang Tiến quân ca. Sự trong trẻo ấy làm nhạc sĩ bừng tỉnh, chỉ trong 30 phút ca khúc đã thành hình và cũng là tác phẩm trọn vẹn đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của Phạm Hồng Biển.

"Tôi viết với tâm thế của một người trẻ nghĩ về đất nước, về giá trị của hòa bình. Tôi muốn để lại một lời nhắn gửi cho thế hệ mai sau rằng đừng bao giờ lãng quên những gì cha anh đã hy sinh và giá trị thiêng liêng của hòa bình", nhạc sĩ nhớ lại.

Khát vọng gửi thế hệ trẻ qua từng giai điệu

Trong ngày Quốc khánh 2.9, khoảnh khắc thiêng liêng với nhạc sĩ Phạm Hồng Biển là khi Giai điệu tự hào vang lên giữa quảng trường Ba Đình qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm, người con cùng quê Đà Nẵng.

"Nghe ca khúc của mình cất lên từ giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm, tôi thấy niềm tự hào nhân đôi. Đó là tình cảm của những người con Đà Nẵng gửi đến cả nước trong ngày trọng đại của dân tộc", nhạc sĩ chia sẻ.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống văn nghệ dân gian, Phạm Hồng Biển hiểu sự hào hùng của âm nhạc cách mạng không chỉ nằm ở nhịp điệu rộn ràng, mà còn ở ca từ khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Giai điệu tự hào vì thế vừa mạnh mẽ, vừa chan chứa cảm xúc.

"Nhiệm vụ của người nghệ sĩ là lan tỏa tinh thần yêu nước một cách tích cực và chuẩn mực. Tôi mong muốn thực hiện nhiều sản phẩm hơn nữa để quảng bá văn hóa dân tộc, văn hóa vùng miền và truyền tình yêu nước đến thế hệ trẻ", anh bày tỏ.

Từ tiếng hát hồn nhiên của trẻ thơ đã "đánh thức" nhạc sĩ Phạm Hồng Biển viết nên Giai điệu tự hào ẢNH: NVCC

Phạm Hồng Biển cũng tin rằng âm nhạc có sức mạnh đặc biệt trong đời sống hôm nay. Từ những "concert quốc gia" quy mô lớn đến các sự kiện cộng đồng, âm nhạc đã góp phần nuôi dưỡng lòng tự hào và khát vọng vươn lên. "Âm nhạc sẽ là nguồn năng lượng tinh thần để mỗi người Việt thêm yêu Tổ quốc, thêm khát vọng vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng," nhạc sĩ nói thêm.

Ca sĩ Mỹ Tâm đã có "màn trình diễn xúc động nhất trong sự nghiệp" của mình tại A80 ẢNH: THẮNG ĐẶNG

Hơn mười năm qua, Giai điệu tự hào đã nhiều lần vang lên trên sóng truyền hình và trong những chương trình nghệ thuật. Nhưng Quốc khánh 2.9 năm nay, giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, ca khúc ấy bước sang một hành trình mới, trở thành "bản nhạc lòng" của triệu người Việt. "Tôi chỉ mong mỗi lần ca khúc cất lên, tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc lại lan tỏa trong trái tim mọi người", nhạc sĩ Phạm Hồng Biển chia sẻ.