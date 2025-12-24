Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ trình làng khái niệm tàu chiến lớp Trump

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
24/12/2025 05:42 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-lago ở Palm Beach (bang Florida, Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch đóng lớp tàu chiến mới đặt theo tên ông, Reuters đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tàu chiến lớp mới sẽ lớn hơn, nhanh hơn và "uy lực gấp 100 lần" so với những lớp tàu trước đó. Tàu chiến lớp Trump sẽ đóng vai trò trung tâm cho cái mà ông gọi là "Hạm đội vàng" với mục tiêu củng cố vị thế thống trị trên biển của Mỹ. Chương trình sẽ khởi động với 2 tàu chiến và được dự kiến mở rộng lên đến 20 - 25 chiếc. Chiếc đầu tiên của lớp này sẽ được đặt tên là USS Defiant.

Ông Trump khoe chiến hạm lớp Trump 'lớn nhất, nhanh nhất, mạnh mẽ nhất' thế giới

Tuyên bố trên đánh dấu động thái mới nhất của Tổng thống Trump nhằm đưa dấu ấn cá nhân vào các chương trình của chính quyền liên bang. Ông Trump cho hay sẽ đích thân tham gia khâu thiết kế con tàu sau khi chỉ trích bề ngoài của những lớp tàu chiến trước đó của Mỹ. USS Defiant dự kiến có độ choán nước hơn 30.000 tấn, lớn hơn các khu trục hạm hiện có trong Hải quân Mỹ, và được lắp đặt công nghệ mới nhất, bao gồm trí thông minh nhân tạo và vũ khí laser. Bên cạnh các dòng pháo hải quân truyền thống, tàu lớp Trump sẽ được trang bị tên lửa hành trình mang theo đầu đạn hạt nhân, theo Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan tại buổi công bố.

Tổng thống Trump cũng cho biết kế hoạch trên sẽ đi kèm với việc tạo áp lực cho các nhà thầu quân sự phải đẩy nhanh quá trình sản xuất và kiểm soát chi phí. 

