Tham dự lễ trao giải có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội - Trưởng ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết, cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương, bộ, ngành.

Giải Diên Hồng lần thứ 4 nhận được hơn 3.500 tác phẩm tham dự của 125 cơ quan báo chí, lựa chọn được gần 660 tác phẩm vào chung khảo. Trong đó, 25 tác phẩm đoạt giải khuyến khích, 22 tác phẩm đoạt giải C, 12 tác phẩm đoạt giải B và 5 tác phẩm đoạt giải A.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc trao giải A cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay năm 2025 ghi dấu nhiều quyết sách rất quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử của Đảng, Nhà nước, tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là năm Quốc hội tiếp tục kế thừa, phát huy đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, phản ứng nhanh trước yêu cầu của thực tiễn.

Quốc hội đã xem xét, thảo luận thông qua và quyết định khối lượng công việc rất lớn. Lần đầu tiên, Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn xây dựng pháp luật và Diễn đàn về hoạt động giám sát, khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, khẳng định phương thức giám sát mới, dân chủ, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Với chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam", Giải Diên Hồng năm nay nhận được sự tham gia đông đảo của giới báo chí và sự quan tâm lớn của công chúng. Ban tổ chức giải nhận được những tác phẩm báo chí đầu tư công phu, kỹ lưỡng, mới mẻ, sáng tạo, có tác động lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, được độc giả đón nhận và Hội đồng chấm giải đánh giá cao.

Chiều 18.12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đang thăm VN và đồng chủ trì Tham vấn Chính trị lần thứ 12 cấp Bộ trưởng Ngoại giao VN - Lào. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định và đánh giá cao sự phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu của quan hệ hợp tác VN - Lào trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị giữa hai nước tiếp tục được củng cố vững chắc, gắn bó và tin cậy, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và giao lưu, hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược VN - Lào. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hai nước tích cực, chủ động triển khai hiệu quả các cam kết của lãnh đạo cấp cao sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng tại Lào và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ hai nước. Đồng thời, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy mạnh mẽ các dự án hợp tác trọng điểm, trong đó có dự án đường dây tải điện 500 kV từ Lào về VN, dự án xây dựng Trường đại học Hữu nghị Lào - Việt, tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn nguồn nước sông Mê Kông vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản trị quốc gia và xây dựng Đảng. TTXVN

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng bước sang năm 2026, các nhà báo sẽ tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, phản ánh khách quan, đa chiều mọi mặt của đời sống, đồng hành cùng Quốc hội, chuyển tải kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội, phát hiện những bất cập trong xây dựng và thực hành pháp luật, giúp cho các cơ quan dân cử hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, báo chí cần lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tiếp tục phản ánh những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, xác định công tác lập pháp là "đột phá của đột phá", đi trước, mở đường; hoạt động giám sát phải thực chất, truy đến cùng trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo…