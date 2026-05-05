Nam ca sĩ từng muốn bỏ nghề, quyết trung thành với dòng nhạc quê hương

Với Quốc Đại, việc tham gia Hãy nghe tôi hát không đơn thuần là ngồi ghế nóng, mà còn là cơ hội để lắng nghe và học hỏi từ thế hệ trẻ. Theo nam ca sĩ, mỗi phần trình diễn là một góc nhìn khác nhau về cùng một tác phẩm. Dù là ca khúc kinh điển hay hiện đại, khi được thể hiện qua lăng kính của những giọng ca trẻ lại mang đến cảm xúc mới. "Nó không chỉ giúp mình hiểu thêm về âm nhạc mà còn học được rất nhiều điều”, nam ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ đóng vai trò đánh giá, nam ca sĩ còn xem đây là hành trình quan sát sự trưởng thành của các thí sinh từ những bỡ ngỡ ban đầu đến khi tìm được cá tính âm nhạc riêng. Theo Quốc Đại, điều quan trọng đối với một thí sinh không chỉ là hát hay, mà là phải thể hiện được dấu ấn cá nhân. “Khán giả có thể đã quen với một phiên bản thành công trước đó. Nếu mình không tạo được nét riêng, người nghe sẽ khó nhớ đến mình”, nam ca sĩ nhận định.

Quốc Đại làm giám khảo Hãy nghe tôi hát, lên sóng trên THVL1 ẢNH: NSX

Quan điểm làm nghề của Quốc Đại

Chính vì vậy, trong quá trình chấm điểm, Quốc Đại luôn đặt yếu tố cá tính lên hàng đầu. Kỹ thuật, dàn dựng hay sự sáng tạo đều cần thiết, nhưng điều quyết định vẫn là việc thí sinh có thực sự “hiện diện” trong bài hát hay không. “Phải thấy được bạn trong ca khúc đó, không chỉ hát đúng, hát hay, mà phải có cái hồn, có cá tính riêng”, nam ca sĩ nhấn mạnh.

Theo Quốc Đại, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và mạng xã hội đã tạo ra nhiều cơ hội cho nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, đi kèm với đó là áp lực phải hoạt động liên tục để giữ vị trí. “Thị trường hiện nay rất nhanh và mạnh. Các bạn trẻ buộc phải làm nhiều hơn để khẳng định mình. Nhưng đôi khi, sự vội vàng lại khiến các bạn bỏ qua những giá trị quan trọng”, nam ca sĩ chia sẻ.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề, Quốc Đại cho rằng điều cần thiết nhất là biết cân bằng giữa tốc độ và chiều sâu. Thành công có thể đến nhanh, nhưng để bền vững, người nghệ sĩ cần có sự chắt lọc và đầu tư nghiêm túc cho từng sản phẩm. Giữa những thay đổi của thị trường, Quốc Đại vẫn giữ cho mình một nguyên tắc không thay đổi: trung thành với dòng nhạc quê hương, trữ tình.

Ca sĩ Quốc Đại: “Nhanh chưa chắc đã tốt, người trẻ cần chậm lại để đi xa hơn” ẢNH: NSX

Dù có thử sức ở nhiều thể loại khác nhau, đây vẫn là “gốc rễ” trong hành trình âm nhạc của nam ca sĩ. “Dù có thay đổi thế nào, Quốc Đại vẫn là một ca sĩ hát nhạc quê hương và trữ tình. Những thử nghiệm khác chỉ là trải nghiệm để làm phong phú thêm hành trình của mình”, nam ca sĩ chia sẻ.

Ít ai biết rằng, trước khi có được vị trí như hiện tại, Quốc Đại từng trải qua giai đoạn khó khăn đến mức muốn từ bỏ sự nghiệp. Khoảng thời gian từ cuối năm 2004 đến đầu năm 2006 là lúc nam ca sĩ đứng trước quyết định rẽ hướng. “Đó là lúc mình gần như muốn bỏ nghề. Nhưng chính một cơ duyên đã giữ mình lại với âm nhạc”, nam ca sĩ nhớ lại.

Bước ngoặt đến khi Quốc Đại có cơ hội gắn bó với một môi trường âm nhạc chuyên nghiệp vào năm 2006. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng mà còn là điểm tựa giúp nam ca sĩ tiếp tục theo đuổi đam mê. Từ thời điểm đó, hành trình âm nhạc của giọng ca Cà phê miệt vườn dần ổn định và phát triển. Những nỗ lực bền bỉ cùng sự kiên định giúp nam ca sĩ từng bước chinh phục khán giả.

Chính trải nghiệm từng đứng trước bờ vực từ bỏ đã giúp Quốc Đại có cái nhìn sâu sắc hơn về nghề. Với anh, tài năng là điều cần thiết, nhưng sự kiên trì và niềm tin mới là yếu tố quyết định. Khi được hỏi về lời khuyên dành cho các thí sinh trẻ, ca sĩ Quốc Đại không ngần ngại chia sẻ: “Hãy tự tin và hãy là chính mình. Khi bạn hiểu mình và tin vào lựa chọn của mình, bạn sẽ tạo được dấu ấn riêng”.