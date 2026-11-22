Cao Phú Quý nhận học bổng tài năng trọn đời khi mới 12 tuổi

Cao Phú Quý sinh năm 2012 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc trong một số chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi trước khi bén duyên với phim truyền hình. Dù gia đình không có người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Phú Quý sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và được tạo điều kiện phát triển tài năng từ nhỏ.

Điểm đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của Cao Phú Quý là việc theo đuổi piano theo hướng chuyên nghiệp, thay vì chỉ học như một môn năng khiếu. Nam diễn viên nhí từng theo học hệ trung cấp 9 năm chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời duy trì chương trình văn hóa tại Trường THCS Lý Thái Tổ (Hà Nội).

Quá trình đào tạo bài bản giúp Phú Quý sớm có những thành tích đáng kể. Em từng giành huy chương vàng piano quốc tế năm 2022, huy chương vàng cuộc thi Giai điệu tuổi hồng năm 2023 và danh hiệu quán quân giọng hát tại Liên hoan Tài năng trẻ nghệ thuật châu Á. Trong năm học 2025 - 2026, Phú Quý tiếp tục ghi dấu ấn với giải nhất tại Liên hoan Âm nhạc học sinh Thủ đô vào tháng 1.2026 cùng một số giải vàng piano ở các cuộc thi chuyên môn.

Đặc biệt, tháng 11.2024, khi mới 12 tuổi, Cao Phú Quý trở thành cá nhân đầu tiên được quỹ Đào Minh Quang trao học bổng Tài năng trọn đời ghi nhận năng khiếu, thành tích học tập và quá trình rèn luyện nghệ thuật của em.

Không chỉ chơi piano, Cao Phú Quý còn có khả năng ca hát bằng 4 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. Nam diễn viên nhí cũng thử sức với rap, sáng tác và dẫn chương trình song ngữ. Năm 2024, em ra mắt hai MV Rừng khóc và Dáng thầy, đồng thời tổ chức đêm nhạc riêng.

Cao Phú Quý lần đầu tham gia đóng phim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Năm 2025, Cao Phú Quý tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X. Tại sự kiện, em biểu diễn liên khúc Em là mầm non của Đảng và Cháu ngoan Bác Hồ vững bước tương lai. Phú Quý còn thực hiện một sáng tác kết hợp giữa hát và rap hướng đến đại hội.

Với những thành tích trên, Cao Phú Quý được xem là một trong những tài năng trẻ có nền tảng đào tạo âm nhạc khá vững vàng. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục giới hạn hoạt động nghệ thuật ở sân khấu ca nhạc, em bất ngờ thử sức với diễn xuất khi tham gia Căn nhà không mái che.

Vai Triết trong Căn nhà không mái che có gì đặc biệt?

Trong Căn nhà không mái che đang phát sóng trên VTV3, Cao Phú Quý đảm nhận vai Triết, con trai lớn của Toản (Duy Hưng), một người đàn ông góa vợ, một mình nuôi hai con. Khác với hình ảnh tự tin, năng động trên sân khấu âm nhạc, Phú Quý phải hóa thân thành cậu bé sống nội tâm, sớm chịu những tổn thương tinh thần vì thiếu vắng tình thương của mẹ.

Triết cùng em gái Mai (Khánh An) lớn lên trong sự chăm sóc của người bố làm nghề lái xe. Khi ba bố con chuyển đến sống chung nhà với mẹ con Hạnh (Huyền Lizzie), những khác biệt trong tính cách, thói quen sinh hoạt và hoàn cảnh gia đình khiến các thành viên không dễ dàng hòa hợp.

Ở tuyến nhân vật trẻ em, Triết là một trong những nhân vật có đời sống tâm lý phức tạp. Cậu bé không chỉ mang nỗi nhớ mẹ mà còn phải thích nghi với những thay đổi trong gia đình, đồng thời có trách nhiệm chăm sóc em gái. Sự nhạy cảm, đôi lúc bướng bỉnh của Triết phản ánh tâm lý một đứa trẻ đang lớn, muốn được quan tâm nhưng không dễ bộc lộ cảm xúc.

Một trong những tình tiết đáng chú ý liên quan đến Triết là mâu thuẫn với Khang (Minh Xíu), con trai của Hạnh. Khi Khang vô tình ăn mất mâm cơm cúng giỗ mẹ của hai anh em Triết - Mai, Triết tức giận bởi với cậu, ngày giỗ mẹ mang ý nghĩa đặc biệt. Phản ứng của nhân vật không đơn thuần xuất phát từ chuyện trẻ con tranh cãi mà còn gắn với nỗi đau mất mẹ chưa thể nguôi ngoai.

Tuy nhiên, sau những bất đồng, Triết chủ động mua quà, tìm Khang để làm lành. Chi tiết này cho thấy đằng sau vẻ ngoài có phần khó gần, cậu bé vẫn có sự chân thành và mong muốn được gắn kết với những người xung quanh.

Ở tập 12, Triết tiếp tục trở thành tâm điểm của một tình huống căng thẳng khi để lạc em gái Mai trong lúc bố vắng nhà. Trở về giữa đêm, Toản hoảng hốt và nổi giận khi biết con gái mất tích. Sự việc không chỉ đẩy người bố vào trạng thái lo lắng mà còn đặt Triết trước áp lực, mặc cảm vì không làm tròn trách nhiệm với em.

Đến tập 15, khi biết con trai bị đánh sưng mặt, Toản không giấu được sự tức giận và lên tiếng bảo vệ con. Những tình huống này góp phần làm rõ hơn mối quan hệ cha con trong gia đình Toản. Dù có lúc nóng nảy, nghiêm khắc, người bố vẫn dành nhiều tình thương cho các con. Trong khi đó, Triết phải học cách trưởng thành giữa những biến động của cuộc sống.

Căn nhà không mái che không xây dựng Triết như một nhân vật chỉ để bổ trợ cho câu chuyện của người lớn. Những phản ứng, tổn thương và thay đổi tâm lý của cậu bé góp phần phản ánh tác động của hoàn cảnh gia đình đối với trẻ em, đồng thời tạo thêm chiều sâu cho câu chuyện về tình thân.

Duy Hưng và Cao Phú Quý trong Căn nhà không mái che ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Đây cũng là thử thách không nhỏ đối với Cao Phú Quý khi lần đầu đóng phim. Để được giao vai Triết, em phải trải qua ba vòng tuyển chọn và tham gia khóa học diễn xuất cấp tốc kéo dài một tháng. Dù đã có kinh nghiệm biểu diễn trước công chúng, Phú Quý thừa nhận việc thể hiện tâm lý nhân vật qua ánh mắt, nét mặt khó hơn nhiều so với những gì em từng trải nghiệm trên sân khấu.

Trong quá trình quay, diễn viên nhí nhận được sự hỗ trợ từ Duy Hưng, Huyền Lizzie và ê kíp. Đặc biệt, những phân cảnh Triết nhớ mẹ, đau buồn nhưng không bật khóc đòi hỏi Phú Quý phải tiết chế biểu cảm, truyền tải cảm xúc bằng những thay đổi nhỏ trên gương mặt.

Huyền Lizzie từng dành lời khen cho khả năng nắm bắt cảm xúc của Cao Phú Quý. Theo nữ diễn viên, có những phân đoạn chỉ cần đạo diễn gợi mở, em đã có thể thể hiện tâm lý nhân vật khá tự nhiên. Cảnh quay liên quan đến ngày giỗ mẹ của Triết là một trong những phân đoạn để lại ấn tượng với cô.

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, diễn viên Duy Hưng cho rằng Cao Phú Quý là diễn viên nhí tài năng, diễn tốt ở những phân đoạn cảm xúc. Ngoài diễn xuất, Quý còn biết đàn hát và am hiểu nhiều lĩnh vực. Cậu bé ngoan, hiểu ý rất nhanh, ý thức làm việc tốt và chịu khó học hỏi.