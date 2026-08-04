Nam diễn viên phim 'Nợ đời vay trả' tiết lộ lý do tạm dừng đóng phim

Sự trở lại của Thanh Bình với vai ông Bân trong Nợ đời vay trả không chỉ đánh dấu một vai diễn đáng nhớ mà còn là cột mốc mở ra hành trình "bắt đầu lại từ con số 0" như anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Diễn viên Thanh Bình và Dương Cẩm Lynh trong Nợ đời vay trả ẢNH: THVL1 CUNG CẤP

Thanh Bình cho biết có giai đoạn anh gần như dừng nhận phim trong thời gian dài. Quyết định ấy không xuất phát từ việc hết đam mê hay thiếu lời mời, mà bởi anh muốn sắp xếp lại cuộc sống sau nhiều biến động cá nhân. Sau ly hôn với diễn viên Ngọc Lan, nam diễn viên lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dành nhiều thời gian cho con trai, đồng thời thử sức ở nhiều lĩnh vực ngoài diễn xuất để ổn định cuộc sống.

Khi trở lại màn ảnh với Nợ đời vay trả, Thanh Bình nhận ngay một vai diễn nặng ký. Nhân vật ông Bân là hội đồng giàu có, quyền lực bậc nhất Nam kỳ lục tỉnh, đại diện cho tầng lớp địa chủ phong kiến với tư tưởng gia trưởng, bảo thủ nhưng cũng đầy mâu thuẫn nội tâm. Đây là nhân vật có số phận nhiều biến động, từ đỉnh cao quyền lực đến những tháng ngày phải đối diện với hậu quả do chính mình gây ra.

Ở những tập đầu, ông Bân khiến khán giả phẫn nộ bởi sự độc đoán, cách đối xử với người thân và mối quan hệ ngoài hôn nhân với bà Phấn (Thanh Hiền). Nhân vật liên tục đưa ra những quyết định sai lầm khiến gia đình rơi vào bi kịch, chính thất ra đi trong uất hận. Chính vì diễn quá đạt, Thanh Bình cho biết anh nhận không ít tin nhắn công kích vì hành động của ông Bân trên phim.

Vai ông Bân của Thanh Bình trong Nợ đời vay trả đánh dấu sự trở lại khá ấn tượng của nam diễn viên ẢNH: THVL1 CUNG CẤP

Nam diễn viên thừa nhận ban đầu không tránh khỏi áp lực khi những lời chỉ trích nhắm thẳng vào mình thay vì nhân vật. Tuy nhiên, sau đó anh xem đây là tín hiệu tích cực bởi điều đó cho thấy vai diễn đã chạm đến cảm xúc người xem. Theo Thanh Bình, ông Bân là nhân vật sai từ đầu và không thể bào chữa. Điều anh muốn thể hiện là quá trình một con người phải trả giá cho những lựa chọn của mình. Chính luật nhân quả ấy mới là thông điệp lớn nhất mà bộ phim hướng đến.

Càng về cuối phim, hình ảnh ông Bân càng có nhiều chuyển biến. Từ một người đàn ông quyền lực, nhân vật dần mất đi những điều quý giá nhất, phải sống trong cô độc, dằn vặt và đối diện với hậu quả của những quyết định trong quá khứ. Cách xây dựng nhân vật nhiều lớp tâm lý giúp Thanh Bình có thêm đất diễn, đồng thời tạo nên một trong những vai phản diện đáng chú ý trên màn ảnh truyền hình phía nam.

Bên cạnh diễn xuất, thời gian gần đây, Thanh Bình còn tham gia dẫn chương trình, hoạt động sân khấu và một số dự án nghệ thuật khác. Anh không còn đặt mục tiêu xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước mà chọn lọc vai diễn kỹ hơn. Với nam diễn viên, mỗi lần trở lại đều cần mang đến điều gì đó mới mẻ thay vì chỉ xuất hiện để giữ độ phủ sóng.

Sau cuộc hôn nhân khép lại với Ngọc Lan, Thanh Bình cũng gần như không chia sẻ nhiều về đời sống riêng. Hai người giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con trai. Thay vì nói về những biến cố đã qua, nam diễn viên chọn tập trung vào hiện tại và công việc. Anh nhiều lần cho biết mình muốn bắt đầu lại như một người mới, sẵn sàng học hỏi, làm lại từ đầu và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn.