Nam diễn viên tiết lộ lý do vắng bóng và hôn nhân bên vợ trẻ xinh đẹp

Lạc Xuân
07/05/2026 15:29 GMT+7

Anh Tuấn thừa nhận khi quyết định tạm gác công việc nghệ thuật, anh cũng nhiều lần chạnh lòng vì nhớ nghề. Song nam diễn viên chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn trở thành người chồng, người cha luôn hiện diện trong những năm tháng đầu đời của các con.

Anh Tuấn chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với vợ trẻ kém 11 tuổi

Diễn viên Anh Tuấn là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình như 5S online, Trái tim có nắng, Zippo Mù Tạt và em, Cả một đời ân oán, Gạo nếp gạo tẻ, Phố trong làng… Ngoài đời, nam diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên cô vợ xinh đẹp Lâm Diễm Quỳnh và hai con nhỏ. Sau khi lập gia đình, anh chủ động tạm gác công việc nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc tổ ấm.

Góc khuất hôn nhân của diễn viên Anh Tuấn

Xuất hiện trong chương trình Thám tử hôn nhân, Anh Tuấn trải lòng về quyết định rẽ hướng ở giai đoạn sự nghiệp đang ổn định. Anh cho biết công việc diễn xuất vốn chiếm rất nhiều thời gian, khiến bản thân khó có thể cân bằng giữa phim trường và gia đình. Khi có con, nam diễn viên nhận ra mình buộc phải lựa chọn.

Theo nam diễn viên, giai đoạn đầu đời của con rất quan trọng và luôn cần sự đồng hành của cả cha lẫn mẹ. Anh cho rằng dù bản thân cố gắng song hành cả sự nghiệp lẫn gia đình trong cùng một thời điểm cũng khó có điều gì được trọn vẹn. Vì vậy, Anh Tuấn chấp nhận gác lại đam mê diễn xuất để tập trung vun vén gia đình và chuyển hướng sang kinh doanh nhằm ổn định kinh tế.

Anh Tuấn thừa nhận nhiều lúc chạnh lòng vì nhớ nghề nhưng không hối hận với lựa chọn

Dù vậy, nam diễn viên 8X thừa nhận bản thân không tránh khỏi những lúc chạnh lòng, nhớ nghề. Mỗi lần xem lại phim ảnh, anh lại có cảm giác buồn và tiếc nuối cho chính mình nhưng ít khi chia sẻ với người thân. Song Anh Tuấn khẳng định chưa từng hối hận với quyết định đã chọn. Diễn viên Cả một đời ân oán tin rằng khi có cơ hội phù hợp, bản thân vẫn sẽ nỗ lực quay lại với nghệ thuật dù hành trình ấy không dễ dàng. 

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Anh Tuấn cũng kể trước khi kết hôn, anh từng nghĩ chuyện lập gia đình sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc. Nam diễn viên tin rằng chỉ cần thuê người hỗ trợ là có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp như bình thường. Thế nhưng khi thực sự bước vào cuộc sống hôn nhân và làm cha, mọi suy nghĩ của anh thay đổi hoàn toàn. Dù vẫn thuê giúp việc phụ chăm sóc con, Anh Tuấn dần nhận ra những việc ấy bản thân cũng có thể làm được. Từ thay tã, pha sữa đến tắm cho con, nam diễn viên đều tự tay chăm sóc và tận hưởng niềm vui làm cha. Chính sự gắn bó ấy khiến anh không còn muốn giao việc chăm con cho người khác.

Nam diễn viên cho biết vợ dù nhỏ hơn 11 tuổi song rất trưởng thành, luôn đồng hành, chia sẻ cùng anh trong cuộc sống hôn nhân

Bên cạnh những khoảnh khắc bình yên, Anh Tuấn thừa nhận cuộc sống hôn nhân cũng có giai đoạn áp lực về kinh tế. Theo anh, điều quan trọng nhất là người trụ cột phải biết cách xoay xở và tìm hướng vượt qua khó khăn. May mắn với nam diễn viên là vợ không tạo thêm gánh nặng mà luôn ở bên động viên, chia sẻ. Giống nhiều cặp vợ chồng khác, Anh Tuấn và Diễm Quỳnh cũng không tránh khỏi những lúc tranh luận, cãi vã. Tuy nhiên, cả hai đặt ra nguyên tắc không để mâu thuẫn kéo dài qua đêm mà luôn cố gắng giải quyết ngay. 


Trên sóng truyền hình, cặp đôi còn thoải mái "bóc phốt" những tật xấu của nhau khiến khán giả thích thú. Diễm Quỳnh tiết lộ chồng vẫn khá bừa bộn và thiếu sự lãng mạn, trong khi Anh Tuấn lại "than thở" vợ hay cằn nhằn, đôi lúc nóng tính. Dẫu thường xuyên khắc khẩu vì những điều nhỏ nhặt, cả hai vẫn giữ được sự gắn bó nhờ thẳng thắn chia sẻ và cùng nhau vun vén hôn nhân.

