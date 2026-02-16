Năm nay lại không có 30 tết trong chuỗi 8 năm liền: Ngày trừ tịch thế nào?

Chuyên gia cho biết chuỗi 8 năm liên tiếp không có ngày 30 tết chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, không hề mang tính quy luật của lịch pháp. Theo đó, giao thừa năm Bính Ngọ 2026 là giao thừa thứ ba liên tiếp diễn ra vào ngày 29 tháng chạp.

Giao thừa năm Bính Ngọ 2026 tiếp tục không có 30 tết

Theo phân tích, đến năm Nhâm Tý 2033 người Việt mới có thể "gặp lại" ngày 30 tết. Như vậy, sau giao thừa năm nay, phải đón thêm 5 lần giao thừa vào đêm 29 tết, người Việt mới gặp lại đêm 30 tháng chạp.

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 diễn ra vào thứ hai đầu tuần, ngày 16.2 dương lịch, nhằm ngày 29 tháng chạp (tháng 12 âm). Ngày này nằm trong tiết Lập xuân, còn gọi là ngày Tân Dậu, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ.

Ngày trừ tịch vào 29 tết có bị ảnh hưởng?

Anh Phạm Vũ Lộc, nghiên cứu viên tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam nhận định việc 8 năm liên tục không có 30 tết là điều ngẫu nhiên, bình thường trong âm lịch.

“Tết Nguyên đán nước ta có ngày trừ tịch là ngày cuối cùng của năm cũ. Ngày này thường được dân gian gọi nôm na là ngày 30 tết. Tuy vậy, ngày cuối năm không nhất thiết là ngày 30 tháng chạp mà còn có thể là ngày 29. Dù đó là ngày 29 hoặc 30 thì cũng không ảnh hưởng gì đến các phong tục tết cổ truyền vẫn được nhân dân ta lưu truyền và thực hành hàng năm”, anh Lộc nhận định.

Chuyên gia cho biết âm lịch phải theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại. Mỗi tháng bắt đầu vào ngày không trăng, tức là ngày mà mặt trăng ở cùng phía với mặt trời. Thời điểm này được gọi là điểm sóc và nó rơi vào ngày nào thì ngày đó sẽ là ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch.

Đây là bảng so sánh độ dài tuần trăng tháng chạp của 10 năm liên tiếp tính từ năm 2023 ẢNH: PHẠM VŨ LỘC

Thời gian từ điểm sóc này tới điểm sóc tiếp theo (gọi là tuần trăng) dài ngắn tùy mỗi tháng. Đó là do quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời và quỹ đạo của mặt trăng quanh trái đất là hình bầu dục chứ không tròn, nên tốc độ di chuyển của mặt trời và mặt trăng trên bầu trời không đều, khiến cho thời gian để chúng gặp lại nhau (gọi là giao hội) hàng tháng không bằng nhau.

Theo đó, tuần trăng dài trung bình 29 ngày 12 giờ 44 phút và dao động hơn kém giá trị này tới 7 tiếng đồng hồ. Hệ quả là từ điểm sóc này (tính là ngày mùng 1) tới điểm sóc tiếp theo có thể rơi vào ngày thứ 30 hoặc sang ngày thứ 31. Ngày này trở thành ngày mùng 1 tháng tiếp theo và tháng trước đó tương ứng sẽ có 29 hoặc 30 ngày (gọi là tháng thiếu hoặc đủ).

Với trình độ tính toán ngày nay, độ chính xác của các thông số có thể vượt qua hàng giây. Việc độ dài tuần trăng và điểm sóc thay đổi từng tháng phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên không thể định ra quy luật mà phải tính toán chính xác theo thực tế mỗi tháng. Không riêng gì tháng chạp, tháng âm lịch nào cũng có thể thiếu hoặc đủ.

TP.HCM trong khoảnh khắc chiều tối 30 tết cuối cùng của thập kỷ này ẢNH: CAO AN BIÊN

Chuyên gia cho biết nhiều người vẫn lầm tưởng rằng độ dài một tháng âm lịch được quy ước giống như tháng dương lịch, trong khi thực ra nó phụ thuộc vào thực tế như trên. Đó vừa là yếu tố phi quy ước và khó dự tính, nhưng cũng vừa là yếu tố quan trọng đảm bảo tính chính xác của âm lịch nước ta, vượt trội hơn các loại âm lịch quy ước khác trên thế giới.



