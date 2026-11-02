Nam shipper nhặt được 39 triệu đồng, trả lại cho cô dâu đang đi chụp ảnh cưới

Ngày 2.11, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Trần Ngọc Tứ (30 tuổi, ở phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), làm nghề shipper, cho biết rất vui khi trả lại 39 triệu đồng cho người phụ nữ đánh rơi.

Anh Tứ kể, khoảng 11 giờ 15 ngày 1.11, sau khi nghe điện thoại và chuẩn bị di chuyển tại khu vực số 89 đường Hoàng Hoa Thám (phường Buôn Ma Thuột), anh phát hiện một cọc tiền còn nguyên dây thun buộc nằm ngay dưới bánh xe.

Nam shipper trả lại 39 triệu đồng cho người đánh rơi ở phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Làm nghề shipper, thường xuyên mang theo tiền hàng, anh Tứ thấu hiểu nỗi lo của người đánh rơi tài sản và cả cảm giác bị nghi ngờ khi nhặt được tiền. Vì vậy, ngay sau khi nhặt cọc tiền, anh giơ cao và hô lớn: "Em lượm được tiền, ai rớt tiền đây?".

Theo anh Tứ, việc làm này nhằm thu hút sự chú ý của những người xung quanh, đồng thời để mọi người chứng kiến anh nhặt được và giữ nguyên số tiền, không có ý định chiếm đoạt.

Sau khi hô lớn, anh dựng xe bên lề đường và ngồi chờ người đánh rơi. Những người dân bán hàng đối diện cho biết vừa có một phụ nữ đứng tại khu vực này và người này đang làm việc gần đó.

Theo thông tin được cung cấp, người phụ nữ làm rơi 39 triệu đồng khi đưa áo khoác cho em gái mang về. Sau khi biết có người nhặt được tiền, chị đến gặp anh Tứ và xác nhận tài sản bị đánh rơi là của mình.

Để bảo đảm chính xác, anh Tứ nhờ các hộ dân xung quanh kiểm tra camera an ninh. Sau khi hình ảnh ghi nhận người phụ nữ làm rơi cọc tiền tại khu vực này, anh quyết định trao trả tài sản.

Giải thích lý do không đưa sự việc đến cơ quan chức năng, anh Tứ cho biết lúc đó anh đang trong giờ làm việc, còn người phụ nữ cũng vội nên hai bên thống nhất giải quyết nhanh chóng.

Trước khi nhận lại tiền, người phụ nữ chủ động đề nghị quay video xác nhận đã nhận đủ số tiền của mình, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót. Việc này nhằm giúp anh Tứ tránh những vướng mắc có thể phát sinh về sau.

Chị T. cho biết, bản thân đánh rơi số tiền 39 triệu đồng trong lúc đi chụp ảnh cưới và rất cảm kích khi được anh Tứ tốt bụng trả lại số tiền. Người dân xung quanh cũng dành nhiều lời khen cho hành động trung thực, tốt bụng của nam shipper.

Câu chuyện sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người bày tỏ sự trân trọng trước hành động đẹp của anh Trần Ngọc Tứ khi tìm cách trả lại số tiền lớn cho người đánh rơi.