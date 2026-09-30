Đang chụp ảnh cưới, 2 thợ ảnh bất ngờ thành người bê tráp

Cô dâu và chú rể đã thuê đội bê tráp để thực hiện nghi thức trong lễ vu quy. Tuy nhiên, khi đến giờ làm lễ, một số người trong đội bê tráp không có mặt khiến nhà trai thiếu người. Trong lúc mọi người đang loay hoay tìm người thay thế, người thân chú rể đã nhờ thợ chụp ảnh vào đội hình bê tráp. Không ngần ngại, anh nhanh chóng tạm gác công việc chụp ảnh, nhận tráp và cùng những người khác thực hiện nghi thức.



Anh Quân (thứ hai từ phải qua) bê tráp giúp cô dâu, chú rể ẢNH: NVCC

Khoảnh khắc đáng nhớ đó được ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen cho sự nhiệt tình của thợ chụp ảnh.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phạm Tiến Quân (23 tuổi, quê xã Hải Hậu, Ninh Bình) cho biết lễ vu quy diễn ra ngày 20.9 tại nhà gái ở Lào Cai. Do nhà trai ở Quảng Ninh nên cô dâu, chú rể thuê đội bê tráp là nam thanh, nữ tú tại Lào Cai để thuận tiện di chuyển.

Tuy nhiên, do ngày 20.9 có nhiều đám cưới, lễ vu quy diễn ra cùng lúc nên đội bê tráp được thuê không thể đến kịp. Đội hình vì thế thiếu 4 người, gồm 2 nam và 2 nữ. May mắn, 2 người bạn của cô dâu đã vào thay vị trí bê tráp nữ, còn 2 vị trí nam được 2 thợ chụp ảnh có mặt tại buổi lễ vui vẻ nhận lời hỗ trợ.

"Lúc đó khoảng 8 giờ, các bậc cao niên, gia đình họ nhà trai đã có mặt đông đủ nhưng phải đợi một lúc lâu mà đội bê tráp nam vẫn chưa có mặt. Đội chụp ảnh có 4 người, mình và 1 thợ khác chưa lấy vợ nên đồng ý vào đội hình bê tráp nam. Do ê kíp chụp ảnh vẫn còn 2 người nên đảm nhận việc lưu lại khoảnh khắc cho cô dâu, chú rể", anh Quân cho hay.

Anh Bảo (thứ tư từ phải qua) chụp hình cùng đội bê tráp ẢNH: NVCC

Cũng theo anh Quân, từ hồi học cấp 3, anh đã tham gia bê tráp cho bạn bè nên có nhiều kinh nghiệm trong việc bưng lễ, đảm bảo nghi thức được diễn ra trọn vẹn, trang trọng. Sau lễ vu quy, người thân cô dâu gửi lời cảm ơn đến 2 thợ chụp ảnh khiến anh cảm thấy vui và hạnh phúc.

"Mình cũng là người đi làm dịch vụ nên việc khách hàng gặp sự cố mà bản thân có thể giúp đỡ mình sẵn sàng nhận lời", anh Quân cho hay.

Cũng theo anh Quân, anh đã gắn bó với công việc chụp ảnh đám cưới khoảng 5 năm. Niềm yêu thích với máy ảnh đến với anh từ khi còn học lớp 10. Mỗi lần giáo xứ tổ chức các dịp lễ lớn, anh được phân công vào ban truyền thông, phụ trách chụp ảnh. Từ đó, anh dần tự học, trau dồi kỹ năng, nhận chụp ảnh tại các sự kiện ở trường, giáo xứ và sau này quyết định theo đuổi công việc này.

Thợ chụp ảnh vui mừng vì lễ vu quy của cô dâu, chú rể diễn ra trọn vẹn ẢNH: NVCC

"Lúc mới vào nghề, mình cũng gặp không ít sự cố đáng nhớ như ngủ quên, quên sạc pin máy ảnh, quên đèn flash... Mỗi lần như vậy, mình lại tự rút kinh nghiệm để ngày càng chín chắn và trưởng thành hơn trong công việc", anh Quân chia sẻ.

Thợ chụp ảnh còn lại giúp đỡ cô dâu, chú rể bê tráp là anh Hoàng Thái Bảo (22 tuổi). Anh Bảo chia sẻ việc tham gia đội hình bê tráp hỗ trợ cô dâu, chú rể là điều nên làm. Công việc của một thợ chụp ảnh cưới không chỉ là ghi lại những khoảnh khắc đẹp mà đôi khi còn phải linh hoạt trong những tình huống phát sinh.

"Lúc đó mọi người nhờ thì mình hỗ trợ thôi, cũng không có gì khó khăn. Mình nghĩ ngày vui của người ta, nếu giúp được một chút để mọi việc diễn ra thuận lợi thì mình sẵn sàng", anh Bảo chia sẻ.