Nam sinh bị bạn đánh nhập viện: Yêu cầu báo cáo bạo lực học đường trong 12 giờ

Ngày 8.11, tin từ Sở GD-ĐT Cà Mau cho biết, sở vừa có văn bản chấn chỉnh công tác phòng, chống bạo lực học đường, sau vụ một học sinh Trường THCS Tân Thành (P.Tân Thành) đánh bạn cùng lớp phải nhập viện.

Theo đó, Sở GD-ĐT Cà Mau yêu cầu các cơ sở giáo dục không che giấu, xem nhẹ, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm xử lý vì vụ việc xảy ra ngoài trường, ngoài giờ học. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, phân công rõ trách nhiệm tiếp nhận thông tin, can thiệp và theo dõi vụ việc.

Sở GD-ĐT Cà Mau chấn chỉnh công tác phòng, chống bạo lực học đường, sau vụ một học sinh bị bạn cùng lớp đánh phải nhập viện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi phát hiện vụ việc, nhà trường phải thông tin ngay cho cơ quan có chức năng, cơ quan quản lý trực tiếp và Sở GD-ĐT; gửi báo cáo nhanh bằng văn bản chậm nhất trong 12 giờ, sau đó tiếp tục cập nhật kết quả xử lý. Không chờ kết luận cuối cùng hoặc người bị hại xuất viện mới báo cáo.

Với vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nguy cơ tiếp tục gây hại hoặc vượt khả năng giải quyết, nhà trường phải phối hợp ngay với công an, UBND xã, phường; bảo quản thông tin, chứng cứ, không tự hòa giải thay việc chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền.

Sở cũng yêu cầu các trường kịp thời bảo vệ người bị hại, hỗ trợ y tế, tâm lý và thông báo cho gia đình. Việc xử lý phải kết hợp giáo dục, hỗ trợ học sinh sửa chữa hành vi, bảo vệ thông tin cá nhân và bảo đảm an toàn khi các em trở lại trường.

Để phòng ngừa, giáo viên chủ nhiệm cần phối hợp với gia đình phát hiện sớm mâu thuẫn, biểu hiện bắt nạt, đe dọa trực tiếp hoặc trên mạng. Các trường tăng cường giám sát khu vực, thời điểm dễ xảy ra bạo lực; công khai kênh tiếp nhận phản ánh, bảo vệ người cung cấp thông tin. Việc phối hợp quản lý, giáo dục học sinh ngoài giờ học không dừng ở ký cam kết.

Sở giao bộ phận chuyên môn tham mưu kiểm tra, xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân chậm xử lý, che giấu hoặc báo cáo không trung thực.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 5.11, em C.H.G.H gặp em H.Đ.K (cùng 14 tuổi, học lớp 8C Trường THCS Tân Thành) tại khu vực hẻm Cái Tràm Lớn, cạnh trường này.

Bực tức vì K. nói mình không viết bài, không làm bài, chép bài của bạn, H. dùng chân phải đạp vào người K., rồi dùng tay đánh 6 cái vào người và mũ bảo hiểm K. đang đội, sau đó bỏ đi. Hậu quả làm K. bị chấn thương phần mềm, đau đầu, đau lưng, phải nhập viện tại Bệnh viện Sản nhi Cà Mau.

Nhà trường phát hiện vụ việc học sinh của mình đánh bạn ngay trong ngày, đồng thời phân công giáo viên mời phụ huynh hai em đến làm việc. Hai gia đình thống nhất sau khi K. xuất viện sẽ đến trường để làm rõ mâu thuẫn, giải quyết dứt điểm vi phạm. Gia đình K. đề nghị Công an phường cùng nhà trường phối hợp giáo dục, răn đe H.



