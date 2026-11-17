Chiều 17.11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng lực lượng liên quan triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn Sơn La.

3 nghi phạm bị bắt giữ gồm Nguyễn Đăng Chiến (35 tuổi, trú xã Việt Tiến, Hưng Yên); Giàng A Giang (38 tuổi) và Giàng A Chái (26 tuổi) cùng trú xã Chiềng Sơn (Sơn La).

3 nghi phạm cùng tang vật vụ án ẢNH: TRUNG HIẾU

Theo Công an tỉnh Sơn La, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của công an tỉnh này phát hiện một số người có hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh, rồi đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ. Từ đó, chuyên án 1826G được xác lập để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Ngày 11 và 12.11, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an các tỉnh, thành Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội tổ chức ra quân triệt phá chuyên án.

Tại tỉnh Hưng Yên, cảnh sát bắt giữ Chiến và thu 3 kg ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của Chiến, cảnh sát thu giữ thêm 166,5 kg ma túy các loại, gồm: ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.

Giang và Chái bị cảnh sát bắt giữ tại địa bàn xã Hòa Lạc (Hà Nội).

Công an tỉnh Sơn La đang mở rộng điều tra vụ án.