Nàng dâu miền Nam kể chuyện cuộc sống ở Cao Bằng

Cao An Biên
06/11/2025 05:45 GMT+7

Chia sẻ cuộc sống làm dâu ở vùng núi Cao Bằng, người phụ nữ miền Nam bất ngờ nhận về mưa tim của cư dân mạng. Sự khác biệt về lối sống, văn hóa vùng miền mang lại cho chị nhiều trải nghiệm thú vị.

Đó là câu chuyện của chị Bùi Thanh Loan (36 tuổi) quê ở Tây Ninh (Long An cũ), đang làm dâu ở xã Hạnh Phúc (Cao Bằng).

Từ Tây Ninh ra Cao Bằng làm dâu

Gần 2 tháng nay, chị Loan thường chia sẻ những khoảnh khắc về cuộc sống làm dâu ở quê chồng lên tài khoản mạng xã hội có tên "Mẹ Ngọc Bối". Các clip của chị ghi lại khung cảnh thiên nhiên yên bình, xanh mát ở vùng núi cao Đông Bắc, những nét văn hóa đặc trưng của người Tày cũng như cuộc sống sinh hoạt bình dị ở nhà chồng.

Nàng dâu Cao Bằng không giấu được bất ngờ khi những clip của mình thu hút sự chú ý của cư dân mạng, có clip đạt hàng triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước trải nghiệm của một người phụ nữ miền Nam làm dâu ở vùng núi phía bắc với những khác biệt về văn hóa. Cũng có người mê mẩn phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp nơi đây, mong chị chia sẻ nhiều clip hơn.

Nàng dâu miền Nam kể chuyện cuộc sống ở Cao Bằng - Ảnh 1.

Chị Loan thường xuyên chia sẻ cuộc sống làm dâu ở Cao Bằng

"Mình đang mang thai, không bao lâu nữa sẽ sinh em bé. Thời điểm này mình khá rảnh rỗi nên có ý tưởng chia sẻ những khoảnh khắc thường nhật ở quê chồng lên mạng xã hội. Mình không nghĩ sẽ được mọi người yêu quý, đón nhận đến vậy", chị Loan bày tỏ.

Tháng 8.2025, chị từ Tây Ninh về nhà chồng ở Cao Bằng làm dâu. Trước đó không lâu, chị có hơn 1 tháng được trải nghiệm… trước nên không thấy bỡ ngỡ.

Dẫu có nhiều sự khác biệt về văn hóa, lối sống giữa quê mình và quê chồng, nhưng chị Loan không cảm thấy khó khăn khi bắt đầu cuộc sống làm dâu mà ngược lại rất hào hứng. Mỗi ngày trôi qua, chị khám phá thêm những điều thú vị, mới mẻ.

"Mình cảm thấy rất may mắn khi được chồng thương yêu, cha mẹ chồng quan tâm, chăm sóc. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi thì dù sống ở đâu, mình cũng sẽ hạnh phúc. Với mình, việc thích nghi với cuộc sống ở gia đình chồng không hề khó khăn mà ngược lại còn rất vui", chị chia sẻ thêm.

Tình yêu sét đánh

Cuối năm 2024, anh Ma Văn Đình (32 tuổi, lúc đó làm tài xế đường dài Bắc - Nam) ghé quán cà phê của chị Loan ở Long An cũ để uống nước. Với tính cách vui vẻ, hòa nhã và cởi mở, anh chàng người Tày nhanh chóng làm quen với cô chủ quán xinh xắn.

"Tôi và anh xin số điện thoại của nhau, giữ liên lạc, nhưng lúc đó tôi chỉ xem anh như một người bạn, một người khách. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ lấy chồng, còn định ở vậy tới già", chị Loan nhớ lại.

Nàng dâu miền Nam kể chuyện cuộc sống ở Cao Bằng - Ảnh 2.

Anh chị quen nhau cuối năm 2024 và nên duyên vợ chồng vào tháng 6 vừa qua

Sau hơn 3 tuần kết nối và tìm hiểu, nhận thấy sự đồng điệu trong tâm hồn và tính cách, cặp đôi xác định mối quan hệ nghiêm túc. Tháng 6.2025, họ chính thức làm đám cưới ở miền Nam, nên duyên vợ chồng.

Theo lời kể của anh Đình, ban đầu hai vợ chồng có kế hoạch lập nghiệp ở miền Nam. Quán ăn của vợ chồng anh chị khá đông khách. Tuy nhiên sau đó, cặp đôi quyết định chuyển về sống ở Cao Bằng. Ban đầu, gia đình chị Loan không đồng ý, lo lắng chị đi làm dâu ở xa. Tuy nhiên, cả hai đã cố gắng thuyết phục.

Dẫu cuộc sống hiện tại không thể gọi là đủ đầy, nhưng chị Loan vẫn cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Chị và gia đình hào hứng chờ đón thành viên mới trong thời gian tới. Với anh chị, con cái chính là món quà, cũng là động lực để cố gắng không ngừng nghỉ vun vén cho hạnh phúc gia đình nhỏ.

Nàng dâu miền Nam kể chuyện cuộc sống ở Cao Bằng - Ảnh 3.

