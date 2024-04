Nắng nóng gay gắt: Mẹo hay để 'trốn nóng' nếu không có máy lạnh

Tiến sĩ Melissa Conrad Stoppler, bác sĩ xuất sắc về Bệnh học, đang làm việc tại Mỹ, chia sẻ các bước có thể giúp bạn giữ mát trong đợt nắng nóng ngay cả khi nhà bạn không có máy điều hòa không khí.



Sử dụng quạt và đóng mở cửa hợp lý

Vào buổi tối mát mẻ hơn, hãy mở tất cả các cửa sổ và mở quạt để thúc đẩy lưu thông không khí nhiều nhất có thể. Khi mặt trời mọc, hãy đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ, nhớ đóng cả rèm và màn cửa để giữ cho trong nhà mát mẻ càng lâu càng tốt.

Khi nhiệt độ bên ngoài hạ thấp (thường là vào buổi tối hoặc ban đêm), hãy mở cửa sổ và bật lại quạt, theo chuyên trang y tế MedicineNet.

Nắng nóng gay gắt đang xảy ra ở nhiều nơi Pexels

Tận dụng khả năng làm mát của nước

Đổ nước đầy xô hoặc chậu và ngâm chân là cách rất hiệu nghiệm để giữ mát. Đắp hoặc trùm khăn ướt lên vai hoặc đầu có thể có tác dụng làm mát. Tắm nước mát và sử dụng bình xịt chứa đầy nước lạnh để xịt sảng khoái suốt cả ngày.

Đi xuống tầng dưới

Vì không khí nóng bốc lên nên các tầng trên của ngôi nhà sẽ nóng hơn tầng trệt. Tầng trệt có thể là nơi ẩn náu mát mẻ khỏi cái nóng giữa trưa.

Loại bỏ các nguồn nhiệt bổ sung

Bóng đèn có thể tạo ra nhiệt, máy tính hoặc các thiết bị khác cũng có thể làm nóng. Chọn thực phẩm tươi sống không cần đun nóng, như trái cây, rau sống…

Hãy nhớ duy trì đủ nước

Điều này có nghĩa là uống nhiều nước hơn bình thường. Nếu đổ mồ hôi nhiều, cũng cần phải bổ sung chất điện giải bằng cách ăn một lượng nhỏ thức ăn với nước hoặc uống dung dịch bù nước tự chế bằng cách cho 8 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê muối vào 1 lít nước, theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Không chờ khát mới uống nước.

Đổ nước đầy xô hoặc chậu và ngâm chân là cách rất hiệu nghiệm để giữ mát Pexels

Tránh đồ uống có cồn và caffein

Cả hai chất này đều có tác dụng lợi tiểu và thúc đẩy tình trạng mất nước.

Tự chế "điều hòa không khí"

Đặt khay đá phía sau quạt rồi ngồi trước quạt để nhận luồng hơi mát lạnh.

"Trốn nóng" vào giờ nghỉ trưa

Vào những giờ nóng nhất trong ngày nếu nhiệt độ trở nên không thể chịu nổi, hãy đi "trốn nóng". Siêu thị, quán cà phê và rạp chiếu phim đều có thể là nơi tuyệt vời để thư giãn.

Đừng ăn quá nhiều đạm

Điều này có thể làm tăng nhiệt trao đổi chất và làm nóng cơ thể.

Nhận biết các triệu chứng của bệnh do nhiệt

Biết được các dấu hiệu của bệnh do nhiệt và các trường hợp khẩn cấp về nhiệt (chuột rút do nhiệt, phát ban do nhiệt, kiệt sức vì nóng, sốc nhiệt), để gọi cấp cứu kịp thời. Cố gắng làm mát nạn nhân trong khi chờ xe cấp cứu, theo MedicineNet.