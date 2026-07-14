Nâng tĩnh không cầu Đồng Nai (cũ) như thế nào?

Liên quan đến việc Bộ Xây dựng lấy ý kiến về việc nâng tĩnh không cầu Đồng Nai (cũ) ngang bằng với cầu Đồng Nai (mới), UBND thành phố Đồng Nai đã có văn bản thống nhất, đồng thời cho ý kiến về lựa chọn phương án.

Cầu Đồng Nai (cũ) nằm bên trái, bên phải là cầu Đồng Nai (mới) ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, UBND thành phố Đồng Nai lựa chọn phương án nâng tĩnh không cầu Đồng Nai (cũ) bằng cách thay thế toàn bộ kết cấu phần trên của cầu bằng kết cấu nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực như cầu Đồng Nai (mới).

Đối với mố trụ cầu thì tận dụng, kết hợp nâng cao để đảm bảo tĩnh không, đồng thời gia cường móng mố trụ cầu đảm bảo khả năng chịu lực theo yêu cầu.

Về phía địa phương, UBND thành phố Đồng Nai cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ của dự án được duyệt.

Mố cầu và mặt dưới của cầu Đồng Nai (cũ) ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến thành phố Đồng Nai về việc nâng tĩnh không cầu Đồng Nai (cũ) từ 5,5 m lên 7 m, ngang với cầu Đồng Nai (mới).

Tại văn bản trả lời của Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai gửi Bộ Xây dựng, đơn vị này cho rằng việc nghiên cứu đầu tư nâng cao tĩnh không cầu Đồng Nai (cũ) là cần thiết.

Lưu lượng phương tiện lưu thông trên cầu Đồng Nai là rất lớn, thường xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm ẢNH: LÊ LÂM

Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, cầu Đồng Nai (cũ) (còn gọi là cầu Đồng Nai 1) nằm trên tuyến quốc lộ 1 tại Km 1872+579, là công trình giao thông quan trọng trên trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực Đông Nam bộ với các vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Cầu Đồng Nai (cũ) được xây dựng năm 1964, bắc qua sông Đồng Nai, nối liền thành phố Đồng Nai với TP.HCM. Năm 2018, Bộ GTVT (nay nhập với Bộ Xây dựng) cho xây Đồng Nai mới bên cạnh để giảm tải cho cầu Đồng Nai (cũ).