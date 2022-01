Náo nhiệt cuộc đua nhạc Việt đầu năm 2022

Chạm cảm xúc với những thông điệp tích cực, ý nghĩa

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, ngay ngày đầu năm dương lịch, Hoàng Thùy Linh “mở bát” thị trường nhạc Việt với ca khúc Gieo quẻ, sản phẩm hợp tác cùng Khắc Hưng và rapper Đen Vâu. Hoàng Thùy Linh vẫn đi theo con đường rất riêng của cô từ album Hoàng (với Để Mị nói cho mà nghe, Tứ phủ…) đoạt nhiều giải thưởng trước đó, và Gieo quẻ lần này cũng đan xen những điểm nhấn văn hóa truyền thống với hơi thở đương đại.

MV Mang tiền về cho mẹ của Đen Vâu kết hợp giọng ca Nguyên Thảo nhanh chóng trở thành hiện tượng gây sốt của nhạc Việt những ngày đầu năm, khi mà ai ai cũng nghe và nói theo câu chữ của tựa bài hát. MV gây ấn tượng lớn với phần hình ảnh mang màu sắc bình dị của văn hóa Việt Nam, những cuộc mưu sinh chân thật và đầy cảm xúc. Thông điệp ý nghĩa về tình mẫu tử từ ca khúc, ca từ giàu sức gợi, cũng như diễn xuất thú vị của Đen Vâu trong 5 hình tượng nhân vật khác nhau ở MV đã thực sự chinh phục khán giả. “Nếu các bạn trẻ đang chơi vơi, không biết mục đích sống và làm việc của mình là gì, hãy coi Mang tiền về cho mẹ là một mục đích nhỏ, nỗ lực làm việc để mang đồng tiền lương thiện về cho mẹ”, rapper Đen Vâu chia sẻ.

Ca khúc Mẹ ơi! Tết vạn dặm xa do Tăng Nhật Tuệ sáng tác, Trần Thành Trung đạo diễn trong chương trình Gala Nhạc Việt 2022, được thể hiện qua giọng hát của Bùi Anh Tuấn đã “gây sốt” và làm rơi lệ cộng đồng mạng. Nhạc sĩ Bùi Công cũng giới thiệu sản phẩm âm nhạc Tết này con sẽ về, mang tới những hình ảnh giản dị, xúc động, những thông điệp ý nghĩa về việc về quê ăn tết với gia đình, nhận được nhiều đồng cảm.

Mới đây, Lê Cát Trọng Lý đã cho ra mắt album Cây lặng, gió ngừng. Đây là đĩa nhạc mà như cô chia sẻ, là phương thức chữa lành cho thời điểm quay cuồng và mệt mỏi vừa qua. Đĩa nhạc gồm 8 bài hát Lý viết trong hai năm 2020 - 2021. Hơn hai năm ngồi yên vì dịch bệnh, những suy ngẫm sâu sắc đã được Lê Cát Trọng Lý chuyển soạn thành lời ca gần gũi, ai cũng thấy được mình trong đó. Nhạc của Lý có phần triết lý với lời hát đa nghĩa, cách hát thủ thỉ. Hợp tác tiếp tục với Nguyễn Thanh Tú - nghệ sĩ cello chuyển soạn các tác phẩm của Lý sang các nhạc cụ thính phòng, càng giúp nâng thêm cảm xúc trong các bài hát, khiến khán giả thưởng thức album như đang nghe những bài đồng dao của ngày nắng tắt với sự nhẹ nhõm.

Nhạc sĩ Đức Trí vừa phát hành album Nỗi yêu bé dại dưới dạng đĩa than, cùng giọng hát Thùy Chi. Sản phẩm âm nhạc nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn, khi không hoàn toàn chạy theo nền tảng nhạc số ở thời đại công nghệ, để giữ nguyên không gian của bản thu gốc.





Náo nhiệt nhưng chưa nhiều sự khác biệt

Đường đua âm nhạc còn náo nhiệt hơn với các sản phẩm của ca sĩ Phùng Khánh Linh (Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén); Tóc Tiên (với các MV: Trên chuyến xe Đà Lạt chiều nay, Mình yêu đến đây thôi, Em đã có người mới… thuộc E.P Yêu rồi (yêu) rồi yêu); Ali Hoàng Dương (Anh muốn xăm tên em); Vũ (Bước qua nhau); Erik (Máu đỏ da vàng); Bảo Anh (Yêu không cần ép); Anh Tú Atus (Ta lại bỏ rơi nhau); Rtee (Chọn bạn mà chơi); Ricky Star (Thiên thần tình yêu); Ngô Kiến Huy (Chống lại cả thế giới, Sau này nếu có yêu ai - kết hợp Tăng Phúc)… Ca - nhạc sĩ Tạ Quang Thắng giới thiệu album Ở giữa cuộc đời với phong cách country rock.

Ngoài ra, ca sĩ Văn Mai Hương còn ra mắt series nhạc Tách trà thanh xuân; Isaac thực hiện dự án Hát cho em cover những nhạc phẩm quen thuộc của anh và các ca sĩ khác; người đẹp Hà Thu tung series Huế và em hát những nhạc phẩm riêng về vùng đất cố đô; Phương Mỹ Chi thực hiện dự án Bolero lâu phai làm mới những bản bolero nằm lòng với khán giả; ca sĩ Đức Phúc tham gia series Eye contact live hát lại các ca khúc quen thuộc với khán giả thế hệ 8X, 9X...

Từ cuối năm 2021 đến nay, có thể thấy đông đảo ca sĩ trong nước tung ra MV mới và các dự án âm nhạc riêng, khiến thị trường sôi động hẳn so với mùa dịch, tạo thành một cuộc đua so kè vị trí đảo chiều liên tục trên các bảng xếp hạng. Tuy nhiên, như đạo diễn Thái Huân nhận xét “sản phẩm, dự án có số lượng nhiều hơn chất lượng”. Nhiều sản phẩm vẫn chưa mang đến sự khác biệt, cover quá nhiều bài hát cũ trùng lặp nhau, gây nhàm chán. Rapper Dế Choắt gây ấn tượng về mặt hình ảnh trong MV mới có tên Tới công chuyện, nhưng màu sắc âm nhạc không đặc biệt, có phần đi xuống so với các sản phẩm trước đây. Phí Phương Anh, một giọng ca gây tranh cãi trong thời gian qua vì năng lực giọng hát có giới hạn, cũng vừa giới thiệu ca khúc mới tên Mập mờ, đánh vào sự tò mò, thích scandal ồn ào của khán giả khi “bám” theo tên một nam ca sĩ nổi tiếng để khai thác chuyện “trà xanh” (người thứ ba). Ca sĩ Bom B ra mắt MV Anh không làm gì khiến công chúng khá sốc khi “nhái” cố ý hình tượng của ca sĩ nước ngoài Rihanna…

Giới âm nhạc nhận định, dù chất lượng trồi sụt, chưa đồng đều giữa các dự án, nhưng dẫu sao sự sôi nổi và nỗ lực hoạt động của các ca sĩ cũng được xem là những tín hiệu khả quan cho nhạc Việt sau thời gian dài thị trường ca nhạc gần như đóng băng. Nhiều đêm nhạc đã được diễn ra dù trong không khí giãn cách - chỉ có 50% khán giả có thể tham dự trực tiếp live show để bảo đảm an toàn phòng dịch, hoặc quay hình tại studio, phòng thu nhỏ. Đêm nhạc Đức Trí với tên gọi Nỗi yêu bé dại nằm trong chuỗi The show Vietnam, với các giọng ca Uyên Linh, Lê Hiếu, Thùy Chi và Hoàng Yến Chibi vào ngày 15.1 vừa qua. Mỹ Tâm đã trình diễn 2 show trong tổng số 6 show liên tục của dự án Acoustic & Lofi-Chill với chuỗi đêm nhạc trực tuyến mang tên My Soul 1981 Unstaged Live Music. Tác giả của bản hit Hoa nở không màu, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường vừa giới thiệu dự án Ngọc Concert, một live concert (hòa nhạc) được thu hình và phát sóng trên kênh YouTube của Lily Chen từ ngày 15.1. Trịnh Thăng Bình đã thực hiện live show The first show Trịnh Thăng Bình - 10 năm cùng em hôm 8.1 tại Trung tâm văn hóa Hòa Bình (TP.HCM). Chuỗi concert của Văn Mai Hương, Phương Thanh, Jimmy Nguyễn, Bùi Lan Hương, Hà Nhi, Hoàng Dũng, Lê Hiếu… tổ chức tại phòng trà nhỏ Vừng ơi mở ra được khán giả yêu thích đón xem, giúp thị trường thực sự tăng nhiệt - “ấm, nóng” dần trở lại.