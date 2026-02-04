Nấu ăn cho trẻ phải như nấu cho chính gia đình mình

Vấn đề bữa ăn bán trú trong trường học, đặc biệt là suất ăn cho các trẻ mầm non, càng được dư luận quan tâm, sau những lo ngại về an toàn thực phẩm được báo chí phản ánh.

Giờ ăn tập trung của trẻ Trường mầm non Vàng Anh, P.Chợ Quán, TP.HCM ảnh: Phương Hà

T HỰC HIỆN NGHIÊM QUY TRÌNH BẾP ĂN AN TOÀN

Chỉ đạo tại hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2025 - 2026 ở bậc học mầm non, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trong toàn TP nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Các cơ sở mầm non phải thực hiện nghiêm quy trình bếp ăn một chiều, bảo đảm chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý; xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

Riêng về vấn đề bữa ăn bán trú, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị các trường tiếp tục kết nối dữ liệu thực đơn của trường về trục cơ sở dữ liệu ngành, đồng thời, chú trọng xây dựng quy trình bếp ăn, khẩu phần ăn thực tế một cách nghiêm túc, không phải đối phó. Đáng chú ý, bà Điệp nhắc các trường: "Nấu ăn cho trẻ phải như nấu ăn cho chính gia đình của mình, người thân của mình, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cân bằng dinh dưỡng, thực đơn phong phú, không phải ngày nào cũng có món đậu tôm thịt, bí tôm thịt".

Nấu ăn cho trẻ phải như nấu ăn cho chính gia đình của mình, người thân của mình, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cân bằng dinh dưỡng, thực đơn phong phú... Bà LƯƠNG THỊ HỒNG ĐIỆP (Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM)

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ, Trưởng phòng Giáo dục mầm non lưu ý các cơ sở mầm non không cho trẻ ăn rau câu, không tự làm sữa chua cho trẻ ăn, hạn chế có món trứng cút - nếu có món này thì phải cắt đôi trứng. Đặc biệt, bà Điệp một lần nữa yêu cầu các trường/lớp mầm non đổi mới giờ ăn, tổ chức giờ ăn tập trung, giáo viên (GV), nhân viên y tế và ban giám hiệu cùng giám sát, trẻ ăn uống vui vẻ, được vận động nhiều hơn, tốt cho sức khỏe hơn, an toàn hơn.

Trẻ ở các lớp lần lượt xếp hàng, tự lấy đồ ăn mình thích cho vào tô, di chuyển đến bàn ăn ảnh: Thúy Hằng





S ÁNG KIẾN THAY ĐỔI GIỜ ĂN

Thay vì cho trẻ mầm non ăn riêng từng lớp, ngay trong phòng học, hàng loạt trường mầm non tại TP.HCM đang áp dụng sáng kiến cho trẻ ăn tập trung ở khu vực sảnh rộng hoặc nhà ăn, hội trường.

9 giờ 45 phút một ngày tháng 1.2026, tại hội trường Trường mầm non Măng Non 1, P.Hòa Hưng, TP.HCM, các cô khẩn trương chuẩn bị cho giờ ăn tập trung của trẻ lớp lá. Nhân viên nhà bếp đặt các kệ xếp khay đồ ăn vừa tầm với của trẻ. Đến giờ, trẻ ở các lớp lần lượt xếp hàng, tự lấy đồ ăn mình thích cho vào tô, di chuyển đến bàn ăn, tự chọn chỗ ngồi cạnh người bạn mà mình muốn. GV, nhân viên đứng quan sát, hỗ trợ trẻ. Thành viên ban giám hiệu, nhân viên y tế của nhà trường cũng tham gia trong giờ ăn, bao quát tình hình, đánh giá và có sự hỗ trợ cần thiết.

"Khi ăn tập trung, trẻ được ăn cùng nhiều bạn ở các lớp khác. Các trẻ xếp hàng di chuyển từ lớp học tới nơi ăn tập trung, di chuyển trong nhà ăn để lấy món mình thích, ăn xong tự dọn dẹp dụng cụ ăn uống và di chuyển về phòng học, quá trình này góp phần giúp thức ăn tiêu hóa tốt hơn, tránh việc ngủ nghỉ ngay sau giờ ăn tiềm ẩn nguy hiểm với trẻ mầm non", cô Bùi Cát Thụy, Hiệu trưởng Trường mầm non Măng Non 1, nói.

Cô Thụy cũng cho biết các lớp sẽ thay phiên ăn tập trung ở hội trường. Với các bé nhà trẻ (dưới 36 tháng tuổi), có thể linh hoạt tổ chức giờ ăn tập trung ở khu vực sảnh ngoài lớp học.

"Bên cạnh việc đổi mới không gian nơi trẻ ngồi ăn, dụng cụ ăn uống cũng được linh hoạt thay đổi. Có ngày cho trẻ ăn bằng tô, ngày khác trẻ ăn bằng khay, có bữa ăn tự chọn buffet. Khi thích giờ ăn hơn, trẻ sẽ chủ động ăn và ăn ngon miệng", cô Nguyễn Thị Ngọc Đoan, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, P.Bình Thới, cụm trưởng cụm chuyên môn 6 mầm non (TP.HCM), chia sẻ.

Cô Đoan cũng cho biết sáng kiến đổi mới giờ ăn cho trẻ mầm non đang được áp dụng rộng rãi trong nhiều cơ sở tại cụm chuyên môn 6. "Cái hay của giờ ăn này là GV, nhân viên mỗi lớp hỗ trợ qua lại để giờ ăn hiệu quả. Nhân viên y tế trường học, cán bộ quản lý cũng dễ quán xuyến, đảm bảo giờ ăn an toàn cho các trẻ", cô Đoan nói.

Trẻ Trường mầm non Măng Non 1, P.Hòa Hưng, TP.HCM trong một giờ ăn tập trung ẢNH: THÚY HẰNG

A N TOÀN CHO TRẺ ĐƯỢC ƯU TIÊN CAO NHẤT

Việc thí điểm giờ ăn tập trung được thực hiện từ năm học 2024 - 2025, đến năm học 2025 - 2026, nhiều trường trong TP.HCM ở cả 3 khu vực, đồng loạt thực hiện như Trường mầm non Vàng Anh, P.Chợ Quán; Trường mầm non Họa Mi 2, P.Chợ Lớn; Trường mầm non Thống Nhất, P.Dĩ An; Trường Mầm non 2, P.Tân Sơn Hòa…

Bà Lương Thị Hồng Điệp nhấn mạnh cần thiết phải thay đổi giờ ăn của trẻ mầm non, để trẻ được di chuyển, được ăn tập trung, thay vì trong lớp học; đây là cách làm được nhiều quốc gia thực hiện hiệu quả, ý nghĩa giáo dục cao. Nếu không thực hiện giờ ăn tập trung, trẻ thường chỉ sinh hoạt trong một không gian, vừa là nơi ngồi học, tham gia các hoạt động giáo dục vừa là nơi ăn sáng, ăn trưa, trải nệm để ngủ trưa rồi lại ăn xế. GV một ngày phải kéo dọn bàn ghế ít nhất 6 lượt, lau dọn sàn nhà không biết bao lần. Khi thực hiện giờ ăn tập trung, trẻ được di chuyển ra ngoài không gian khác để ăn và học được nhiều điều. Quan trọng nhất, GV, nhân viên y tế cùng quan sát, hỗ trợ lẫn nhau để tổ chức giờ ăn an toàn nhất cho trẻ.

Cô Nguyễn Trương Lan, Phó hiệu trưởng phụ trách bán trú, Trường mầm non Vàng Anh, P.Chợ Quán, TP.HCM, cho rằng giờ ăn tập trung là sự kết hợp giữa chăm sóc dinh dưỡng và giáo dục kỹ năng sống. Nhà ăn như một "xã hội thu nhỏ" của trẻ, để trẻ được kết bạn, giao tiếp, được học hỏi, tự lập, học cách xếp hàng văn minh, cải thiện tình trạng biếng ăn. Theo cô Lan, khi thực hiện, sẽ có bỡ ngỡ trong một số buổi đầu khi trẻ chưa quen, còn lại khi mọi thứ đã vào nền nếp thì việc tổ chức giờ ăn tập trung không còn nhiều khó khăn...