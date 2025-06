Nên ăn bao nhiêu bữa một ngày để giảm cân hiệu quả, kể cả bữa phụ?

Cách một người phân bổ các bữa ăn trong ngày, chẳng hạn ăn bao nhiêu bữa và khoảng cách giữa các bữa, có khả năng ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và kiểm soát cảm giác đói. Đây là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giảm cân, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Một nghiên cứu trên chuyên san American Journal of Clinical Nutrition cho thấy ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày với khoảng cách đều đặn giúp duy trì năng lượng ổn định và giảm cảm giác thèm ăn. Trạng thái này hỗ trợ giảm cân rất tốt.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với việc ăn nhiều bữa nhỏ. Một số nghiên cứu lại thấy ăn 3 bữa chính với khoảng cách phù hợp giúp kiểm soát lượng calo tốt hơn và giảm nguy cơ ăn vặt không kiểm soát. Điều quan trọng là mỗi bữa ăn nên có cả protein, chất xơ và chất béo lành mạnh để giữ cảm giác no lâu.

Do đó, để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất, việc điều chỉnh khoảng cách giữa các bữa ăn và ăn bao nhiêu bữa mỗi ngày cần dựa trên thói quen cá nhân, mức độ hoạt động và cảm giác đói của từng người.

Ăn hay nhịn ăn sáng giúp giảm cân?

Một câu hỏi mà nhiều người giảm cân thắc mắc là có nên ăn sáng đều đặn hay nhịn ăn sáng. Nhiều chuyên gia khuyến cáo cần duy trì ăn sáng đều đặn với các món lành mạnh. Nguyên nhân là vì bữa sáng giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất, ổn định đường huyết và hạn chế việc ăn quá nhiều vào các bữa còn lại trong ngày. Trong khi đó, bỏ bữa sáng dễ làm tăng cảm giác đói vào buổi trưa, dẫn đến ăn quá mức hoặc lựa chọn thực phẩm nhiều đường bột và chất béo.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ nhịn ăn gián đoạn, tức phương pháp giảm cân bằng cách nhịn ăn trong 8 hay 16 giờ, nhịn ăn xen kẽ ngày giúp giảm mỡ, cải thiện sức khỏe chuyển hóa và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, cách ăn này không phù hợp với người có bệnh nền, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.

Do đó, các chuyên gia cho biết tùy theo lịch trình và mong muốn của từng người mà nên ăn 3 bữa chính hay chia ra làm 5 bữa nhỏ. Nguyên tắc chung của giảm cân là thâm hụt calo. Do đó, các bữa ăn cần ưu tiên các món ít calo, giúp no lâu như chất xơ, protein và hạn chế đường bột, chất béo có hại. Kết hợp với tập luyện sẽ đẩy nhanh hiệu quả giảm cân, theo Medical News Today.