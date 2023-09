Đi bộ là cách đơn giản để cải thiện sức khỏe. Một trong những lợi ích của việc đi bộ là phòng các bệnh tim mạch, theo Fit & Well.



Ngoài ra, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Journal of Preventive Cardiology gần đây còn chỉ ra đi bộ 4.000 bước mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tử vong.

Đi bộ từ 30 đến 45 phút mỗi ngày là tốt nhất, cho dù bạn đi bao nhiêu bước trong khoảng thời gian này Pexels

Bạn nên đi bộ bao lâu mỗi ngày?

Bà Katy Reynolds, huấn luyện viên cá nhân tại Anh, cho biết đi bộ từ 30 đến 45 phút mỗi ngày là đủ để duy trì sức khỏe tốt, cho dù bạn đi bao nhiêu bước trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, bạn có thể chia nhỏ thời gian để đi bộ.



Đi bộ càng nhiều thì sức khỏe càng cải thiện. Vì vậy, 30 đến 45 phút là thời gian đi bộ tối thiểu mỗi ngày và bạn nên dành thêm thời gian nếu có thể.

Đi bộ nhanh và đi bộ lâu, cái nào tốt hơn?

Theo bà Reynolds, đi bộ đều đặn hằng ngày rất tốt sức khỏe nhưng việc đi bộ nhanh sẽ tốt hơn nhiều. Đi bộ nhanh giúp làm tăng nhịp tim, bơm máu và tác động tích cực đến sức khỏe.

Một đánh giá có hệ thống từ Frontiers in Public Health chỉ ra đi bộ tốc độ nhanh có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, sức mạnh cơ bắp. Một nghiên cứu khác trên tạp chí Journal of the American Geriatrics Society còn cho biết thêm rằng đi bộ nhanh có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Tuy nhiên, bà Reynolds khuyến cáo rằng bạn nên đi bộ một cách an toàn. Theo đó, khi đã quen với việc đi bộ, bạn hãy bắt đầu tăng khoảng cách, tốc độ, thời gian đi bộ.

Đi bộ bao lâu sẽ giúp giảm cân?

Đi bộ thường xuyên với nhịp độ nhanh giúp giảm mức calo và giảm cân. Tuy nhiên, thời gian đi bộ để giảm cân còn phụ thuộc vào lượng calo bạn tiêu thụ và mức độ bạn tập thể dục.

Bà Reynolds khuyến khích những người muốn giảm cân nên đi bộ nhanh đều đặn hằng ngày thay vì tập trung vào số bước hoặc khung thời gian đi bộ nhất định.

Nếu bạn đang muốn giảm cân bằng cách đi bộ, bạn nên tải xuống ứng dụng theo dõi việc đi bộ, sử dụng thiết bị thể dục như đồng hồ thông minh. Bạn không nhất thiết phải ra ngoài đi bộ mỗi ngày nhưng hãy cố gắng đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy, đậu xe xa văn phòng hơn và dắt chó đi dạo lâu hơn.