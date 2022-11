'New Zealand sẽ đón tiếp tuyển nữ Việt Nam như đội chủ nhà'

Ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu của các cô gái Việt Nam

Trong không khí ấm áp của cuộc gặp mặt, Thủ tướng New Zealand bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tinh thần chiến đấu kiên cường của các nữ cầu thủ Việt Nam: “Tôi không thể tưởng tượng áp lực tại vòng loại World Cup nữ lớn thế nào khi chỉ có hơn 30 đội tuyển được lọt vào vòng chung kết và đội nữ VN đã làm được điều tuyệt vời đó”.

Thủ tướng Ardern hỏi tiền đạo Phạm Hải Yến “có cảm thấy áp lực khi thi đấu tại World Cup không?”, cô gái Hà Nội trả lời: “Tuyển nữ Việt Nam có nhiều áp lực vì lần đầu tiên được có mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để giành được kết quả tốt nhất có thể”. Thủ tướng New Zealand mong muốn các nữ cầu thủ Việt Nam sẽ có được những niềm hứng khởi và kỷ niệm đẹp khi được trải nghiệm kỳ World Cup đầy khốc liệt mà cũng đầy sự thú vị.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ, sự ưu ái và hỗ trợ hết sức của Thủ tướng New Zealand sẽ như nguồn động lực lớn lao giúp tuyển nữ Việt Nam thêm tự tin để có thể giành được những kết quả như mong muốn.

“Dù lịch trình rất bận rộn nhưng Thủ tướng Jacinda Ardern vẫn dành thời gian gặp tuyển nữ Việt Nam. Điều này là niềm vinh dự với chúng tôi và cá nhân tôi xin gửi lời cảm ơn Thủ tướng. Đây chỉ là những bước đầu tiên, mở ra nhiều cơ hội cho thể thao Việt Nam. Bóng đá của chúng ta vẫn cần học hỏi từ các nước bạn rất nhiều. New Zealand và FIFA đã chuẩn bị rất tốt cho giải đấu vào năm sau. Qua cuộc gặp mặt hôm nay, với sự quan tâm từ phía Thủ tướng Jacinda Ardern, chúng tôi lại càng yên tâm hơn nữa trong hành trình sắp tới”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.





Đích thân thủ tướng giới thiệu sân đấu World Cup

Thủ tướng Jacinda Ardern chia sẻ rằng bà vô cùng tự hào khi lần đầu tiên New Zealand và Úc sẽ cùng đăng cai vòng chung kết World Cup nữ. Chia sẻ về kỷ niệm mới đây gặp HLV Mai Đức Chung tại New Zealand bên lề sự kiện bốc thăm vòng bảng World Cup nữ 2023, Thủ tướng Ardern cho biết bà đã hy vọng tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi ở New Zealand và thật tuyệt vời khi điều này trở thành hiện thực. “Tôi hứa với các bạn là chúng tôi sẽ đón tiếp các bạn và coi các bạn là đội chủ nhà. Chúng tôi không chỉ là nước chủ nhà đón tiếp các bạn mà chúng tôi sẽ trở thành những CĐV nhiệt tình cho các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi từng có kinh nghiệm tổ chức một vài giải đấu trước đó và đón tiếp khoảng 20.000 - 30.000 người đến tham dự. Sắp tới đây, chắc hẳn lượng khách, khán giả đến với New Zealand sẽ càng nhiều hơn nữa. Chúng tôi rất vui vì điều này”, Thủ tướng New Zealand chia sẻ.

Thủ tướng Ardern cũng vui vẻ giới thiệu về 3 địa điểm mà đội nữ Việt Nam cùng các đối thủ bảng E sẽ thi đấu trong thời gian tại New Zaeland. Nói về Auckland, bà nhấn mạnh đây là một trong những thành phố lớn nhất của New Zealand và tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ rất mạnh là tuyển nữ Mỹ tại nơi này. Thật thú vị khi tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp tuyển Hà Lan tại TP.Hamilton - đây là nơi mà Thủ tướng Ardern đã sinh ra và lớn lên. Thủ tướng khẳng định đây sẽ là điểm đến tuyệt vời và người dân ở đây sẽ cổ vũ nhiệt tình cho các đội tuyển, trong đó có tuyển nữ Việt Nam. Khi nhắc đến địa điểm cuối cùng là TP.Dunedin (tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội thắng ở bảng A vòng play-off liên lục địa), Thủ tướng Ardern “mách nhỏ”, thời tiết ở đây sẽ hơi lạnh hơn một chút vào thời điểm tuyển nữ Việt Nam đến thi đấu. Thủ tướng Ardern đã gửi tặng các cầu thủ những chiếc khăn được thiết kế dành riêng cho mùa World Cup nữ 2023.

Thủ tướng New Zealand cũng mong muốn các cầu thủ sẽ đến với đất nước của bà không chỉ để thi đấu mà sẽ mời người thân, gia đình, bạn bè của mình đến với sự kiện thể thao vô cùng đặc biệt này.