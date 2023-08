New Zealand từ chối hộ tống Chủ tịch FIFA đến xem trận đấu tại World Cup 2023

Sau trận bán kết World Cup nữ 2023 giữa đội tuyển nữ Tây Ban Nha và Thụy Điển, người phát ngôn của cảnh sát New Zealand đưa ra tuyên bố: “Cảnh sát New Zealand đã nhận được yêu cầu về việc hộ tống Chủ tịch FIFA nhưng yêu cầu đó chúng tôi sẽ từ chối. New Zealand thường dành các đoàn xe hộ tống cho các nguyên thủ quốc gia và một số chức sắc nước ngoài. Chủ tịch FIFA không nằm trong số đó”.

Ông Gianni Infantino đến xem trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Thụy Điển REUTERS

Ông Gianni Infantino bị chỉ trích khá nhiều vì vắng mặt ở một số trận tại World Cup nữ 2023. Theo Sky News, FIFA đã dùng chiếc chuyên cơ riêng để đưa ông Gianni Infantino đến New Zealand ngày 19.7 - tức chỉ 1 ngày trước trận khai mạc diễn ra. Ông cũng đã di chuyển đến khắp các sân đấu ở New Zealand với chủ ý là xem các đội có lần đầu góp mặt ở World Cup nữ thi đấu. Một trong những trận đấu đáng chú ý mà vị Chủ tịch 53 tuổi dự khán là màn so tài giữa đội tuyển nữ Mỹ và đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 22.7. Tuy vậy, ngày 25.7, ông Gianni Infantino đã bất ngờ rời New Zealand để bay tới Tahiti và đến khi vòng bảng kết thúc, ông mới trở lại đây.

Chủ tịch của FIFA cũng đến dự khán trận đấu giữa đội tuyển nữ Mỹ gặp đội tuyển nữ Việt Nam REUTERS

Tại Úc, ông Gianni Infantino không xem bất kỳ trận đấu nào trong 2 lượt đấu đầu tiên. Điều này trái ngược với World Cup 2022 khi Chủ tịch của FIFA luôn theo dõi sát sao diễn biến của toàn bộ 64 trận đấu. Thậm chí, trước khi World Cup nữ 2023 khởi tranh, ông Gianni Infantino còn chưa một lần đến thăm Úc kể từ khi họ được trao tư cách đồng chủ nhà cùng với New Zealand vào năm 2020.

Đáng chú ý, đi cùng với ông Gianni Infantino là Tim Cahill - một huyền thoại bóng đá của Úc. Tổng cộng, hai người đã di chuyển quãng đường khoảng 40.000 km, tương đương gần 1 vòng trái đất.

Ông Gianni Infantino đã đi cùng Tim Cahill trong những tuần qua REUTERS

Theo trang The Guardian, việc thiếu cảnh sát hộ tống ở New Zealand không phải là điều hiếm gặp ở nước này. Trong thời gian thi đấu tại vòng bảng, đội tuyển nữ New Zealand cũng rơi vào tình trạng tương tự với ông Gianni Infantino.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh The Re-cap Show, đội trưởng của đội tuyển nữ New Zealand, Ali Riley cho biết cô và các đồng đội đã bị tắc nghẽn giao thông đến mức đội chỉ còn 13 phút để khởi động.

Ali Riley chia sẻ: “Tôi không biết liệu có ai bên ngoài đội biết điều này không, nhưng chúng tôi đã đến trận đấu quá muộn. Giao thông quá tệ… Tôi đoán là không có cảnh sát hộ tống. Tại thời điểm đó, đội còn nghe thấy tiếng còi báo động và nghĩ rằng một cảnh sát hộ tống đã đến nhưng chiếc xe tuần tra đã chuyển sang một khu vực khác”.