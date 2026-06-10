Neymar vượt cửa ải chấn thương ngoạn mục

Được chăm sóc bằng các thiết bị hiện đại nhất

Neymar không thi đấu trận giao hữu đội tuyển Brazil thắng Ai Cập 2-1 ngày 7.6 tại Ohio. Anh ở lại New Jersey, nơi đóng quân của Selecao để tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương nhờ các thiết bị y tế hiện đại mà CBF mang theo đến Mỹ. Neymar đã tập luyện miệt mài trong phòng gym, và sau đó là trên sân cỏ, do chấn thương cấp độ 2 ở bắp chân.

Neymar đã vượt qua bài kiểm tra chấn thương ngoạn mục Ảnh: Reuters

"Nỗ lực này đã giúp Neymar vượt qua đợt kiểm tra mới nhất vào ngày 9.6, cho thấy quá trình điều trị của anh đang tiến triển tốt và dự kiến sẽ sớm hồi phục. Anh sẽ tiếp tục tuân theo quy trình chuẩn bị phục hồi do ban y tế của đội tuyển Brazil đề ra", thông báo của CBF ngày 9.6 cho biết.

Thông báo trên cũng chính thức đảm bảo Neymar sẽ góp mặt ở đội tuyển Brazil dự World Cup 2026. Nhưng người đồng đội Wesley lại không được may mắn như vậy. Hậu vệ cánh và là lựa chọn số một của HLV Ancelotti trong đội hình chính của Selecao đã phải chia tay giải đấu vì chấn thương cơ khép đùi trái gặp phải ở trận đấu với Ai Cập. Với chấn thương này, dự kiến phải mất tới 40 ngày Wesley mới có thể trở lại sân cỏ.

HLV Ancelotti đã gây bất ngờ khi triệu tập tiền vệ Ederson, cầu thủ sắp gia nhập CLB M.U từ Atalanta, để thay thế, thay vì gọi một hậu vệ biên thay vị trí của Wesley. Điều này cũng đồng nghĩa, tại World Cup 2026, đội tuyển Brazil sẽ phải trông đợi vào các cựu binh ở vị trí hậu vệ trái, gồm Danilo (34 tuổi) hay Alex Sandro (35 tuổi), bên cạnh Douglas Santos cũng đã 32 tuổi.

Theo báo chí Brazil, lý do HLV Ancelotti triệu tập một tiền vệ chứ không phải một hậu vệ cánh để thay thế Wesley, đó là vì Ederson gây ấn tượng với nền tảng thể lực tốt, kỹ thuật và khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. HLV Ancelotti cũng muốn cân bằng hơn ở khu vực giữa sân, nơi chỉ có 5 cầu thủ được triệu tập.

Khi nào Neymar có thể thi đấu?

Theo kênh O Globo, thời gian Neymar có thể ra sân thi đấu cho đội tuyển Brazil ở World Cup 2026 vẫn còn bỏ ngỏ. "CBF chỉ cho biết quá trình tiến triển tốt và trong phạm vi dự kiến, vậy Neymar có kịp ra sân ở trận thứ hai vòng bảng khi Brazil gặp Haiti hay không?", kênh O Globo đặt câu hỏi.

Trận Brazil gặp Haiti diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 20.6, sau trận ra quân gặp Ma Rốc lúc 5 giờ ngày 14.6. Trận cuối vòng bảng, Brazil gặp Scotland lúc 5 giờ ngày 25.6 (đều giờ VN).

Kênh O Globo cũng cho biết Ủy ban kỹ thuật của đội tuyển Brazil đã xác nhận với họ rằng Neymar không kịp thi đấu trận ra quân gặp Ma Rốc. Cầu thủ này đang được đặt thời hạn hồi phục sớm nhất từ trận gặp Haiti. Tuy nhiên, hiện nay Neymar vẫn đang tập riêng.

HLV Ancelotti đòi hỏi anh phải chạy đua với thời gian, kịp bình phục để tập luyện cùng toàn đội từ cuối tuần này, bao gồm việc phục hồi thể lực do đã không thi đấu từ ngày 27.5 đến nay.

"Rõ ràng, việc giữ lại Neymar và sự chia tay của Wesley cho thấy đội tuyển Brazil vẫn đang có nhiều bất ổn ngay trước thềm World Cup 2026", kênh O Globo nhận định.



