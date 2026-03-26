Nga bắt đầu đợt tấn công mới, Ukraine lo tác động từ cuộc chiến Iran

Theo đài CNN, chiến sự đang gia tăng khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông có “linh cảm rất xấu” về hậu quả của cuộc xung đột Trung Đông đối với Ukraine.

Trả lời phỏng vấn đài BBC hôm 22.3, ông Zelensky nói: “Các cuộc họp ngoại giao, các cuộc họp ba bên liên tục bị hoãn lại. Chỉ có một lý do: chiến tranh ở Iran”. Ông cho rằng cuộc chiến kéo dài ở Iran giúp Moscow có lợi thế, khi giá dầu tăng và Mỹ tạm đình chỉ cấm vận đối với một số loại dầu thô của Nga.

Trong bối cảnh đó, cùng với điều kiện thời tiết thay đổi, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 20.3 Nga đang tăng cường các cuộc tấn công ở miền đông.

CNN dẫn lời một đại diện Quân đoàn 11 của Ukraine nói hôm 21.3 rằng “các cuộc di chuyển quân tích cực, pháo binh tăng cường, không quân chiến thuật và việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái (UAV) đang được quan sát thấy trên tất cả các khu vực, cho thấy quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo”.

Các binh sĩ Ukraine xem xét mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh cho bom lượn trên không của Nga tại vùng Zaporizhzhia, ngày 22.2.2026 ẢNH: REUTERS

Một trọng tâm của các cuộc tấn công của Nga là thị trấn Lyman ở Donetsk, nằm ở rìa của cái gọi là vành đai pháo đài của Ukraine trong khu vực, và là một cứ điểm quan trọng bảo vệ thành phố Sloviansk.

Quân đoàn 3 của Ukraine hôm 21.3 cho biết quân Nga có sử dụng gần 30 xe bọc thép cùng với hơn 500 lính bộ binh trong khu vực.

Quy mô này cho thấy Nga có thay đổi chiến thuật, so với việc chỉ sử dụng các đơn vị bộ binh nhỏ trong phần lớn năm 2025 nhằm mục đích thâm nhập các vị trí của Ukraine.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington nhận định: “Cuộc tấn công cấp tiểu đoàn này lớn hơn đáng kể so với hầu hết các cuộc tấn công cơ giới của Nga trong những tháng gần đây”.

Theo ISW, có những dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga đang lên kế hoạch tăng cường các hoạt động trên bộ chống lại các khu vực khác trong “vành đai pháo đài’ ở phía nam, bao gồm các thành phố Kramatorsk và Kostantynivka. Nhưng ISW cho rằng Nga khó có khả năng kiểm soát được vành đai pháo đài trong năm nay.

Khi cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5, chiến trường ngày càng bị chi phối bởi UAV giám sát và tấn công, khiến gần như không thể tiến hành tiếp tế bằng phương thức truyền thống cho các vị trí tiền tuyến ở một số khu vực.

Một binh sĩ Ukraine nói với CNN rằng do hoạt động tích cực của máy bay không người lái, những vùng xám mà không bên nào kiểm soát đang mở rộng.