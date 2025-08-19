Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nga cải tiến tên lửa, 'khiên chắn' Patriot của Ukraine giảm hiệu quả
Nga cải tiến tên lửa, 'khiên chắn' Patriot của Ukraine giảm hiệu quả

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
19/08/2025 06:27 GMT+7

Mỹ cho biết Nga đã nâng cấp tên lửa đạn đạo với khả năng cơ động cao hơn. Những cải tiến này khiến hệ thống Patriot của Ukraine gặp nhiều khó khăn hơn để bắn hạ.

Nga cải tiến tên lửa, 'khiên chắn' Patriot của Ukraine giảm hiệu quả

Nga cải tiến tên lửa, 'khiên chắn' Patriot của Ukraine giảm hiệu quả

Theo đánh giá của tình báo quốc phòng Mỹ, Nga đã và đang nâng cấp giúp tên lửa đạn đạo cơ động hơn và tạo ra những thách thức mới cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất mà Ukraine đang sử dụng.

Một báo cáo đặc biệt do Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố cho biết Ukraine đã gặp khó khăn khi sử dụng hệ thống Patriot đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga do những “cải tiến chiến thuật” gần đây mà Moscow đã thực hiện đối với vũ khí này.

Báo cáo cho biết những cải tiến này bao gồm “những cải tiến cho phép tên lửa Nga thay đổi quỹ đạo và thực hiện các động tác cơ động thay vì bay theo quỹ đạo đạn đạo thông thường”.

Ukraine trước đây xác nhận Nga đã thực hiện nhiều cải tiến để tăng cường khả năng cơ động của tên lửa đạn đạo, nhưng báo cáo này đánh dấu một đánh giá đáng lo ngại đối với các tổ hợp Patriot, là khiên chắn phòng không mà Mỹ cùng nhiều đồng minh và đối tác đang sử dụng để chống tên lửa.

Nga cải tiến các tên lửa khiến hệ thống Patriot của Ukraine gặp khó - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Nga ở Zaporizhzhia, ngày 18.8.2025

ẢNH: REUTERS

Quân đội Mỹ đang theo dõi sát sao cách Ukraine sử dụng hệ thống Patriot trước tên lửa của Nga. Những diễn biến được nêu trong báo cáo mới cũng có những tác động vượt ra ngoài cuộc chiến này khi Mỹ xem xét các nhu cầu phòng không trong các cuộc chiến tiềm tàng trong tương lai.

Hệ thống tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất là hệ thống phòng không hàng đầu của Ukraine và được coi là hệ thống phòng thủ tốt nhất của nước này trước các tên lửa đạn đạo của Nga, bao gồm tên lửa 9K720 Iskander, tên lửa Kh-47M2 Kinzhal phóng từ trên không, cùng nhiều loại vũ khí khác.

Tuy nhiên, Ukraine thừa nhận vũ khí Nga xuyên thủng lưới phòng không tích hợp của mình ngày càng dễ dàng hơn.

Ukraine được cho là có ít nhất 6 khẩu đội Patriot đang hoạt động, được một số ít quốc gia NATO, bao gồm cả Mỹ, chuyển giao. Washington và các đồng minh cũng chuyển cho Kyiv đạn tên lửa đánh chặn, dù thường xuyên có lo ngại rằng kho dự trữ này sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Giới lãnh đạo Ukraine thường xuyên thúc giục NATO cung cấp thêm các khẩu đội Patriot và đạn dược.

Nhà Trắng trong tháng 7 tuyên bố sẽ chuyển giao thêm hệ thống cho Ukraine thông qua các đồng minh châu Âu. Đầu tháng 8, Đức tuyên bố sẽ sớm gửi thêm hai hệ thống Patriot cho Ukraine và sau đó sẽ chuyển giao thêm trong những tháng tới.

Xem thêm bình luận