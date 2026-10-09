Nga cập nhật thông tin nghi vấn dịch hạch

Hôm 7.10 (giờ địa phương), phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định tại cuộc họp báo ở Moscow rằng đa số những gì truyền thông đưa tin về tình hình bệnh dịch hạch đều là thông tin sai lệch. Đây là phản hồi chính thức của Điện Kremlin trước câu hỏi về trường hợp nghi nhiễm thứ hai được một số trang tin đưa lại.

Một nhân viên đang thao tác tại phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk Ảnh: AFP

Theo sát tình hình

Tại cuộc họp báo, ông Peskov nói Rospotrebnadzor, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng Nga, mới là bên đưa ra thông tin chính thức về những trường hợp nghi nhiễm, theo TASS.

Rospotrebnadzor cho biết hiện vẫn chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm mới trong số những người tiếp xúc với nhân viên phòng thí nghiệm tử vong vì chứng viêm phổi lạ. Theo xác nhận của cơ quan này, người chết 28 tuổi, là nhân viên Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk tại TP.Shelekhov thuộc vùng Siberia. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác nhận nguyên nhân gây bệnh.

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Rospotrebnadzor hôm 7.10 kết luận không có nguy cơ xảy ra dịch bệnh và vì thế đang dỡ bỏ dần các biện pháp phòng ngừa được triển khai sau ca tử vong nói trên. Khoảng 90% số người trong diện cách ly đã được rời đi sau khi cơ quan tiến hành gần 5.000 xét nghiệm và không phát hiện bất kỳ mầm bệnh nguy hiểm nào. Cũng theo Rospotrebnadzor, nhân viên tử vong được tiêm chủng nên "miễn dịch trước với những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại nơi làm việc". Cơ quan Nga cũng khẳng định luôn chia sẻ những thông tin mới nhất cho WHO.

WHO nói cần thêm thông tin

Trong khi đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thúc giục Nga làm rõ những thông tin trên truyền thông về việc một nhân viên khác tại viện nghiên cứu Irkutsk đang mắc viêm phổi chưa xác định nguyên nhân. "Chúng tôi đã nhận thông tin từ 2 cơ quan truyền thông, một trong số đó là cơ quan của Nga", AFP dẫn lời ông Tedros cho biết trong cuộc họp ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 7.10. "Chúng tôi đã yêu cầu Nga phản hồi về thông tin này", ông Tedros nói, thêm rằng WHO không thể phớt lờ bất kỳ thông tin nào.

Bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc Quản lý Dịch bệnh và Đại dịch của WHO, cho hay đến nay cơ quan này vẫn chưa biết được tác nhân gây bệnh trong trường hợp tử vong đầu tiên, cũng như nguyên nhân lây nhiễm. Theo bà, WHO cần thông tin kịp thời và cập nhật thường xuyên, cũng như cần phản hồi cho những câu hỏi đã gửi tới Nga.

Hôm qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đánh giá nguy cơ đối với nước này đến từ ca nghi nhiễm bệnh dịch hạch là ở mức "vô cùng thấp". Giám đốc CDC Erica Schwartz cho hay đang phối hợp với Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao, Bộ Chiến tranh và những cơ quan khác của Mỹ trong việc theo dõi người nhập cảnh từ Siberia.