Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nga không sợ cấm vận từ Mỹ, EU

Thụy Miên
Thụy Miên
09/09/2025 05:31 GMT+7

Hôm qua (8.9), Điện Kremlin khẳng định không biện pháp trừng phạt nào có thể buộc Nga thay đổi lập trường về Ukraine, theo TASS. Tuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi cả Mỹ và EU đều phát đi tín hiệu đang cân nhắc gia tăng các biện pháp trừng phạt mới đối với chính quyền Moscow về cuộc xung đột ở Ukraine.

Rạng sáng qua (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẵn sàng chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch cấm vận Nga, AFP đưa tin. Và Chủ tịch Hội đồng EU Antonio Costa nói rằng việc chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới của khối đối với Nga đang được phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ.

- Ảnh 1.

Phòng không Ukraine bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Kyiv ngày 7.9

ẢNH: REUTERS

Đáp trả những diễn biến trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc châu Âu và Ukraine đang làm mọi thứ có thể để lôi kéo Mỹ vào quỹ đạo của họ. Ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng ưu tiên của Điện Kremlin tiếp tục là giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Thế nhưng, nếu điều đó không khả thi, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn sẽ được tiếp tục.

Cũng trong hôm qua, đại tướng Oleksandr Syrsky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, nhận định Nga đang nắm lợi thế lớn về quân số lẫn nguồn lực dọc theo tiền tuyến ở phía đông lãnh thổ. "Đối phương có ưu thế gấp 3 lần về binh lực và tài nguyên, và ở những khu vực trọng yếu, ưu thế này có thể tăng lên gấp 4 đến 6 lần", Reuters dẫn lời Đại tướng Syrsky tóm lược tình hình chiến sự Ukraine trong tháng trước.

Còn theo AFP cùng ngày công bố phân tích dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (trụ sở Mỹ), lực lượng Nga trong suốt tháng 8 tiếp tục tiến quân ở miền đông Ukraine, dù tốc độ có phần chậm hơn so với những tháng trước đó.

Ukraine chịu trận tập kích dữ dội nhất, ông Trump cảnh báo Nga

Tổng tư lệnh Syrsky cho biết thêm quân Nga đang áp dụng chiến thuật tiến dần với các toán bộ binh nhỏ, tìm cách xâm nhập các khu định cư, tận dụng khoảng trống giữa các vị trí phòng thủ và tránh giao tranh trực diện. Cũng theo vị tổng tư lệnh, quân Ukraine trong thời gian này đã giành lại được hơn 58 km2 và một số khu định cư nhỏ.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, và nhấn mạnh sẽ tiếp tục chiến dịch đặc biệt nếu hai bên không tìm được lối thoát nhằm đạt đến thỏa thuận hòa bình về dài hạn.

Tin liên quan

Ông Trump: Mỹ sẵn sàng bước vào giai đoạn 2 trừng phạt Nga

Ông Trump: Mỹ sẵn sàng bước vào giai đoạn 2 trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng chính quyền của ông đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn trừng phạt thứ 2 đối với Nga.

Khám phá thêm chủ đề

nga Cấm vận trừng phạt xung đột UKRAINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận